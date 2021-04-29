«Газпром-Югра» не сумела пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, уступив «Интеру»

«Миллионный Омск давно заслужил этот кайф». Глава «Авангарда» Александр Крылов – о победе в Кубке Гагарина

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов после победы в шестом матче финала Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0) и завоевания трофея «ястребами» ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Плеймейкера».