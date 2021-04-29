«Газпром-Югра» не сумела пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, уступив «Интеру»

Российский клуб «Газпром-Югра» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов проиграл испанскому «Интеру» со счетом 0:3.
У победителей забивали Сесилио Мораес (16-я минута и 38-я) и Лукас Триподи (34-я).
Сегодня в 21:00 мск свой четвертьфинальный матч турнира проведет другой российский клуб КПРФ, соперником которого станет португальский «Спортинг».
Добавим, что КПРФ является бронзовым призером прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.
Победителем турнира сезона 2019/20 годов является испанская «Барселона», которая в финале обыграла соотечественников из «Мурсии» со счетом 2:1.