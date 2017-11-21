1. Кирилл Сидельников – Сергей Павлович

В главном поединке FNG 79 ростовчанин Павлович защитил чемпионский пояс организации в тяжелом весе, отправив старооскольца Сидельникова в нокаут на исходе третьей минуты. Удар в висок правым оверхендом выглядел устрашающе, после чего рефери поединка остановил бой.

«Я все делал так, как надо. Но все‑таки удар у Сергея тяжелый, на себе это ощутил» Кирилл Сидельников

Таким образом, Павлович остается непобежденным бойцом, имея в активе 12 побед. Для Сидельникова это пятое поражение при 11 победах.

2. Фабрисио Вердум – Марчин Тыбура

Главное событие UFC Fight Night 121 в Сиднее – поединок в тяжелом весе между Вердумом и Тыбурой. Легендарный бразилец владел преимуществом в каждой из пятиминуток. Зрители удивлялись, как Тыбура терпит удары Вердума, пропуская колени в голову. Бразилец по всем параметрам был сильнее, быстрее и разнообразнее поляка. Как итог: победа Вердума решением судей со счетом 50-45.

Вино становится лучше с годами – так и бразилец улучшает свою характеристику, становясь старше. 40-летний Вердум не оставляет попыток приблизиться к бою за чемпионский пояс, что он в очередной раз доказал в поединке с Тыбурой.

3. Вердум – бумеранг – Колби

Вердум продемонстрировал на прошлой неделе не только отличное владение техникой в бою с Тыбурой. Оказывается, бразилец знает приемы работы с бумерангом. Перед турниром UFC Fight Night 121 Вердум устроил перепалку с Колби Ковингтоном. Предполагается, что Колби назвал всех бразильцев «грязными животными», а саму страну – «помойкой». Вердум отстоял честь своей Родины, бросив в лицо американца бумеранг, подаренный фанатом.

«Я не знаю, почему он продолжает настаивать на своем ошибочном мнении о бразильцах. Я не понимаю этого. Он хочет внимания медиа, подражать Конору Макгрегору. Он выглядит нелепо. Я не поверил собственным ушам, когда он сказал это. Я выбил из его рук телефон, а он отступил и ударил меня ногой. Затем у нас началась перепалка и он продолжал кричать, что бразильцы животные. Если бы я ударил его по лицу, он бы оказался в больнице» Фабрисио Вердум

Позже стало известно, что Вердум предстанет перед судом Австралии за нападение на Ковингтона.

4. Ник Ленц – Уилл Брукс

Лучшее представление в Сиднее по версии руководства UFC показали Ленц и Брукс. Однако Брукс вряд ли рад такой награде, ведь чек на 50 тысяч долларов был выписан Ленцу, одержавшему победу удушающим приемом во втором раунде.

«Я прошел сквозь многие трудные моменты в карьере именно по той причине, что никогда и ничего не старался воспринимать лично на свой счет. Но Бруксу удалось вывести меня из себя, и теперь я собираюсь побить его», – заявил, а потом и исполнил Ленц.

5. Оздемир – уголовное дело

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Волкан Оздемир находится под следствием после подозрения в нанесении тяжких телесных повреждений. Бой с чемпионом промоушена Даниэлем Кормье, запланированный на 20 января в рамках шоу UFC 220, находится под угрозой срыва.

«UFC знает о ситуации, в которую оказался Волкан Оздемир – боец полутяжелого дивизиона промоушена. В настоящий момент организация работает над сбором информации, касающейся данной ситуации. В дальнейшем UFC будет внимательно следить за ходом дела, прежде чем решить, есть ли необходимость в принятии каких-либо действий». UFC

В активе швейцарца 15 побед в профессиональной карьере и одно поражение. У американца Кормье в активе 19 побед при одном поражении.