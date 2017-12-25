В 2017 году отгремели все турниры, которые организовывали российские промоутерские компании.

Такие, как ACB 77, надолго запомнятся зрителям, а некоторые уже давно забылись.

У нас в стране есть четыре крупных промоушена и каждый из них развивает ММА так, как может. Сегодня мы начинаем подводить итоги для ACB, Fight Nights, WFCA и M-1. Предлагаем вам выбрать лучший российский промоушен по итогам года. А чтобы было легче сделать выбор, представляем вам краткую информацию о каждой ММА-лиге.

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ACB (Absolute Championship Berkut)

ACB – лидер в России по количеству проведенных турниров. За год их накопилось целых 27. По этому показателю лига обогнала даже американский промоушен Bellator.

Промоушен из Чечни проводит ивенты не только в России, но и в других странах, таких как Великобритания, США, Польша и Германия.

Количество турниров в 2017 году: 27

География турниров: Вена (Австрия), Ирвайн (США), Ольштын (Польша), Душанбе (Таджикистан), Манчестер (Великобритания), Хасавюрт (Россия), Москва (Россия), Минск (Белоруссия), Грозный (Россия), Санкт-Петербург (Россия), Ростов-на-Дону (Россия), Шеффилд (Великобритания), Кемер (Турция), Гданьск (Польша), Алма-Аты (Казахстан), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Квебек (Канада), Штутгарт (Германия), Квинсленд (Австралия).

Наиболее значимые поединки в 2017 году

1) Мамед Халидов — Люк Барнатт

2) Петр Ян — Магомед Магомедов 2

3) Эдуард Вартанян — Александр Сарнавский

4) Вячеслав Василевский — Ибрагим Чужигаев

5) Марат Балаев — Адлан Батаев

6) Бартаз Агнаев — Тиаго Силва

7) Мухамед Берхамов — Бретт Купер

8) Мухумат Вахаев — Денис Гольцов

9) Юсуф Раисов — Луис Паломино

10) Петр Ян — Матеус Маттос

11) Эдуард Вартанян — Андрей Кошкин

12) Абдул-Азиз Абдулвахабов — Эдуард Вартанян

13) Альберт Дураев — Вячеслав Василевский

14) Юсуф Раисов — Александр Педусон

FNG (Fight Nights Global)

Fight Night проводит турниры в основном в России и в странах СНГ, таких как Таджикистан и Узбекистан. Несмотря на то, что лига сделала ставку на воспитание собственных звезд, она по-прежнему держится в основном на звездах, которые в промоушене давно: Виталий Минаков, Али Багаутнов, Владимир Минеев, Расул Мирзаев. В целом, лига прогрессирует и хорошие спортсмены там появляются.

Количество турниров в 2017 году: 23

География турниров: Каспийск (Россия), Химки (Россия), Москва (Россия), Душанбе (Таджикистан), Брянск (Россия), Владивосток (Россия), Астана (Казахстан), Екатеринбург (Россия), Санкт-Петербург (Россия), Новосибириск (Россия), Улан-Удэ (Россия), Сочи (Россия), Краснодар (Россия), Сургут (Россия), Тольятти (Россия), Пенза (Россия), Алма-Аты (Казахстан), Омск (Россия).

Наиболее значимые поединки в 2017 году

1) Мурад Мачаев — Диего Брандао

2) Ясубей Эномото — Николай Алексахин

3) Майкель Фалькао — Владимир Минеев

4) Тайсон Нэм — Али Багаутинов

5) Диего Брандао — Венер Галиев

6) Сергей Павлович — Михаил Мохнаткин

7) Антонио Силва — Виталий Минаков

8) Диего Брандао — Ахмед Алиев

9) Русимар Пальярес — Шамиль Амиров

10) Тагир Уланбеков — Вартан Асатрян

11) Эмануэль Ньютон — Никита Крылов

12) Кирилл Сидельников — Сергей Павлович

13) Тони Джонсон — Виталий Минаков

WFCA (World fighting championship Akhmat)

Лига «Ахмат» только развивается и в ростере имеется несколько интересных бойцов, которые в будущем могут серьезно заявить о себе на международном уровне. Но пока «Ахмат» остается промоушеном, который, в основном, проводит турниры дома — в Грозном. За год организация выехала за пределы Чечни всего несколько раз — в Ульяновск, Москву и Астану. Большой плюс — подписание Александра Емельяненко, который очень сильно помог в плане пиара.

Количество турниров в 2017 году: 12

География турниров: Грозный (Россия), Москва (Россия), Астана (Казахстан), Центорой (Россия), Ульяновск (Россия).

Наиболее значимые поединки в 2017 году

1) Абубакар Вагаев — Нодар Кудухашвили

2) Беслан Ушуков — Ильдемар Алькантара

3) Магомедрасул Хасбулаев — Джихад Юнусов

4) Михаил Малютин — Фабиано Силва

5) Александр Емельяненко — Джеронимо дос Сантос

6) Абубакар Вагаев — Беслан Ушуков

7) Магомед Анкалаев — Рикардо да Силва

8) Александр Емельяненко — Вирджил Цвиккер

M-1 Global

Когда-то лига M-1 была монополистом в российских ММА. Сейчас промоушен переживает не лучшие времена, с финансами все стабильно, но денег не так много. Зато Вадим Финкельштейн построил в Санкт-Петербурге арену М-1, на которой будут проводить поединки. Иметь свой дом — это круто.

М-1 берет курс не только на Россию, но и на Китай и Финляндию, где каждый год проводит турниры. К тому же, промоушен очень популярен в Ингушетии. М-1 стабильно каждый год проводит турниры на открытом воздухе посреди гор. Это незабываемая атмосфера.

Количество турниров в 2017 году: 12

География турниров: Санкт-Петербург (Россия), Москва (Россия), Назрань (Россия), Сочи (Россия), Оренбург (Россия), Харбин (Китай), Таргим (Россия), Хелсинки (Финляндия), Казань (Россия),

Наиболее значимые поединки в 2017 году

1) Рашид Юсупов — Штефан Пютц

2) Абукар Яндиев — Александр Бутенко

3) Александр Шлеменко — Пол Брэдли

4) Алексей Кунченко — Максим Грабович

5) Виктор Немков — Рони Маркес

6) Александр Шлеменко — Брэндон Хэлси

7) Сергей Харитонов — Джеронимо дос Сантос

8) Алексей Кунченко — Сергей Романов

Ну, а теперь, перейдем в выбору лучшего ММА-промоушена по итогам 2017 года. Голосуйте!