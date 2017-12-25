Кто устраивает самые крутые бои? Выбираем лучший ММА-промоушен России
В 2017 году отгремели все турниры, которые организовывали российские промоутерские компании.
Такие, как ACB 77, надолго запомнятся зрителям, а некоторые уже давно забылись.
У нас в стране есть четыре крупных промоушена и каждый из них развивает ММА так, как может. Сегодня мы начинаем подводить итоги для ACB, Fight Nights, WFCA и M-1. Предлагаем вам выбрать лучший российский промоушен по итогам года. А чтобы было легче сделать выбор, представляем вам краткую информацию о каждой ММА-лиге.
Опрос - в конце текста.
ACB (Absolute Championship Berkut)
ACB – лидер в России по количеству проведенных турниров. За год их накопилось целых 27. По этому показателю лига обогнала даже американский промоушен Bellator.
Промоушен из Чечни проводит ивенты не только в России, но и в других странах, таких как Великобритания, США, Польша и Германия.
Количество турниров в 2017 году: 27
География турниров: Вена (Австрия), Ирвайн (США), Ольштын (Польша), Душанбе (Таджикистан), Манчестер (Великобритания), Хасавюрт (Россия), Москва (Россия), Минск (Белоруссия), Грозный (Россия), Санкт-Петербург (Россия), Ростов-на-Дону (Россия), Шеффилд (Великобритания), Кемер (Турция), Гданьск (Польша), Алма-Аты (Казахстан), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Квебек (Канада), Штутгарт (Германия), Квинсленд (Австралия).
Наиболее значимые поединки в 2017 году
1) Мамед Халидов — Люк Барнатт
2) Петр Ян — Магомед Магомедов 2
3) Эдуард Вартанян — Александр Сарнавский
4) Вячеслав Василевский — Ибрагим Чужигаев
5) Марат Балаев — Адлан Батаев
6) Бартаз Агнаев — Тиаго Силва
7) Мухамед Берхамов — Бретт Купер
8) Мухумат Вахаев — Денис Гольцов
9) Юсуф Раисов — Луис Паломино
10) Петр Ян — Матеус Маттос
11) Эдуард Вартанян — Андрей Кошкин
12) Абдул-Азиз Абдулвахабов — Эдуард Вартанян
13) Альберт Дураев — Вячеслав Василевский
14) Юсуф Раисов — Александр Педусон
FNG (Fight Nights Global)
Fight Night проводит турниры в основном в России и в странах СНГ, таких как Таджикистан и Узбекистан. Несмотря на то, что лига сделала ставку на воспитание собственных звезд, она по-прежнему держится в основном на звездах, которые в промоушене давно: Виталий Минаков, Али Багаутнов, Владимир Минеев, Расул Мирзаев. В целом, лига прогрессирует и хорошие спортсмены там появляются.
Количество турниров в 2017 году: 23
География турниров: Каспийск (Россия), Химки (Россия), Москва (Россия), Душанбе (Таджикистан), Брянск (Россия), Владивосток (Россия), Астана (Казахстан), Екатеринбург (Россия), Санкт-Петербург (Россия), Новосибириск (Россия), Улан-Удэ (Россия), Сочи (Россия), Краснодар (Россия), Сургут (Россия), Тольятти (Россия), Пенза (Россия), Алма-Аты (Казахстан), Омск (Россия).
Наиболее значимые поединки в 2017 году
1) Мурад Мачаев — Диего Брандао
2) Ясубей Эномото — Николай Алексахин
3) Майкель Фалькао — Владимир Минеев
4) Тайсон Нэм — Али Багаутинов
5) Диего Брандао — Венер Галиев
6) Сергей Павлович — Михаил Мохнаткин
7) Антонио Силва — Виталий Минаков
8) Диего Брандао — Ахмед Алиев
9) Русимар Пальярес — Шамиль Амиров
10) Тагир Уланбеков — Вартан Асатрян
11) Эмануэль Ньютон — Никита Крылов
12) Кирилл Сидельников — Сергей Павлович
13) Тони Джонсон — Виталий Минаков
WFCA (World fighting championship Akhmat)
Лига «Ахмат» только развивается и в ростере имеется несколько интересных бойцов, которые в будущем могут серьезно заявить о себе на международном уровне. Но пока «Ахмат» остается промоушеном, который, в основном, проводит турниры дома — в Грозном. За год организация выехала за пределы Чечни всего несколько раз — в Ульяновск, Москву и Астану. Большой плюс — подписание Александра Емельяненко, который очень сильно помог в плане пиара.
Количество турниров в 2017 году: 12
География турниров: Грозный (Россия), Москва (Россия), Астана (Казахстан), Центорой (Россия), Ульяновск (Россия).
Наиболее значимые поединки в 2017 году
1) Абубакар Вагаев — Нодар Кудухашвили
2) Беслан Ушуков — Ильдемар Алькантара
3) Магомедрасул Хасбулаев — Джихад Юнусов
4) Михаил Малютин — Фабиано Силва
5) Александр Емельяненко — Джеронимо дос Сантос
6) Абубакар Вагаев — Беслан Ушуков
7) Магомед Анкалаев — Рикардо да Силва
8) Александр Емельяненко — Вирджил Цвиккер
M-1 Global
Когда-то лига M-1 была монополистом в российских ММА. Сейчас промоушен переживает не лучшие времена, с финансами все стабильно, но денег не так много. Зато Вадим Финкельштейн построил в Санкт-Петербурге арену М-1, на которой будут проводить поединки. Иметь свой дом — это круто.
М-1 берет курс не только на Россию, но и на Китай и Финляндию, где каждый год проводит турниры. К тому же, промоушен очень популярен в Ингушетии. М-1 стабильно каждый год проводит турниры на открытом воздухе посреди гор. Это незабываемая атмосфера.
Количество турниров в 2017 году: 12
География турниров: Санкт-Петербург (Россия), Москва (Россия), Назрань (Россия), Сочи (Россия), Оренбург (Россия), Харбин (Китай), Таргим (Россия), Хелсинки (Финляндия), Казань (Россия),
Наиболее значимые поединки в 2017 году
1) Рашид Юсупов — Штефан Пютц
2) Абукар Яндиев — Александр Бутенко
3) Александр Шлеменко — Пол Брэдли
4) Алексей Кунченко — Максим Грабович
5) Виктор Немков — Рони Маркес
6) Александр Шлеменко — Брэндон Хэлси
7) Сергей Харитонов — Джеронимо дос Сантос
8) Алексей Кунченко — Сергей Романов
Ну, а теперь, перейдем в выбору лучшего ММА-промоушена по итогам 2017 года. Голосуйте!