После мероприятия российский легковес Хабиб Нурмагомедов заявил, что попытается победить Макса Холлоуэя досрочно.

«ХОЧУ ЗАВЕРШИТЬ БОЙ ДОСРОЧНО»

– На пресс-конференции было видно, что у тебя очень много фанатов. Они были везде. Ты как рок-звезда. Скандировали твое имя. Тебе это нравится?

– Конечно, это очень здорово. Я знал, что у меня много поклонников. В Бруклине живет большое количество русскоговорящих. Я знал, что у меня будет поддержка. Не могу понять, почему руководители UFC выбрали такое маленькое помещение – не всем удалось в нем уместиться. Многие расстроились.

– За шесть дней до боя «слетел» Тони Фергюсон. Его место занял Макс Холлоуэй. Дана Уайт заметил, что бойцы, которые оказываются на твоем месте, отказываются от боя.

– Это все очень нелегко. Макс и Тони – совершенно разные соперники. У них разный стиль. У меня цель – стать чемпионом, выиграть пояс. Драться против Конора Макгрегора, Макса Холлоуэя, Тони Фергюсона или кого-то еще… Мне все равно, с кем биться.

– Тебе пришлось менять подготовку?

– У меня нет никаких отмазок. Неважно, кто против меня. Если я не смогу победить Макса, то какой из меня чемпион? Нужно побеждать любого соперника, который выступает в легкой весовой категории, чтобы считать себя лучшим. У меня нет проблем с психологией, я готов уже давно. Мне 29 лет. О голоден до больших побед. Осталось несколько дней до поединка. Будет очень интересно.

– Во время пресс-конференции ты отметил, что это будет долгая ночь для Макса. Как ты представляешь этот поединок? Он продлится все пять раундов?

– Не думаю. Между Эдсоном Барбозой и Максом есть разница. Бразилец готовился к поединку несколько месяцев. Макс не готовился к поединку со мной. Не думаю, что он сможет выдержать все пять раундов. Хочу завершить бой досрочно. Нет никакой недооценки Холлоуэя. Он чемпион в полулегком весе не просто так. Он хорош в стойке. У меня стоит задача – перевести его в партер, вымотать и заставить сдаться.

«МНЕ НИКТО НЕ ВЕРИЛ»

Соперник российского бойца Макс Холлоуэй (чемпион UFC в весе до 66 кг) также поделился своими мыслями о предстоящей схватке.

– Ты выглядишь так, как будто не переживаешь. На твоем месте другие спортсмены бы волновались.

– Это не первый титульный бой в моей карьере. Их было уже три. Чтобы быть лучшим, нужно выигрывать у лучших. Такие противостояния меня радуют. Жду боя.

– Расскажи, как ты решился на бой против Хабиба?

– Я проводил время со своим сыном. Мы катались на скейтборде, играли в бейсбол. Мне позвонили, и, теперь, я здесь. Забавно, что все это произошло 1 апреля. Мне никто не верил. Это было очень смешно.

– Почему ты думаешь, что сможешь стать первым бойцом, который победит Нурмагомедова?

– Люди думают, что Хабиб – неудачный соперник для меня. Но я опасен для него.