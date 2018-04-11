Комментатор «Матч ТВ» Ян Баранчук объяснил, почему он был удивлен победе Роуз Намаюнас в поединке против Йоанны Енджейчик.

Напомним, что судьи поставили счет 49-46 в пользу американской спортсменки, которая сохранила пояс чемпиона мира.

– Я остаюсь при своем мнении. Победа Джоанны была бы более справедливая, потому что она гораздо больше попала. Эту точку подтверждает официальная статистика UFC. И там преимущество примерно на одну треть.

Первый и пятый раунды получились очень близкими. Второй, третий и четвертый с серьезным преимуществом забрала Джоанна. Я болел, если честно, за Роуз. Я являюсь ее поклонником. Но когда комментирую, я это никаким образом не показываю, но я был убежден, что выиграла Еджейчик и ей отдадут победу. Видимо, судьи посчитали по-другому.

Я видел, что критиковали болельщики наш комментарий. Судьи посчитали по одному, мы были уверены в другом. Но мы же не сказали, что судьи были неправы. Судьи правы всегда. Только их мнение значит в этой ситуации что-то. У каждого может быть мнение.

Почему судьи поставили Роуз? Они посчитали, что она нанесла больше ущерба. Это было видно по лицам девушке после поединка. У Джоанны все лицо было разбито, у Роуз посчти не было следов от пропущенных ударов.

Но не существует объективных методов оценки удара. Как отличить один удар от другого? Нельзя сказать, что Джоанна просто тыкала в соперницу без ущерба. Она тоже периодически попадала. И здесь вопрос, как считать?

– Само решение по этому бою – скандал?

– Ни в коем случае. В любом случае бой был близким. Мнения бойцов разделились, мнения болельщиков тоже. Когда это происходит – это не скандал, а на усмотрение судей. Скандал - это когда судьи дают в одну сторону, все остальные в другую.

– В качестве примера, какой бой можете назвать?

– С ходу назвать не получится.

– Например, бой Александра Шлеменко с Герардом Мусаси…

– Тоже мнения разделились. Мне тогда тоже показалось, что Шлеменко был ближе к победе, но те, кто больше ценят борьбу, сказали, что победил Мусаси. Те, кто предпочтение отдают ударной технике, посчитали, что победил Шлеменко. В концовке он выиграл ярче и Мусаси выживал. По духу, победу стоило отдать Александру, но получилось по-другому.

– А бой Эдуарда Вартаняна, в котором победу отдали Абдул-Азизу Абдулвахабову?

– Я бы назвал скандальным те бои, в которых результат менялся под давлением общественности.

– А такое было?

– Да. В ACB бывает. Fight Night Global недавно тоже изменил результат. Русимар Пальярес дрался с нашим бойцом Шамилем Амировым. В конце оба устали и наш «выживал». Победу отдали россиянину, но была подана апелляция. Результат пересмотрели и поставили ничью.

Кстати, недавно узнал, если судейское решение единогласное, апелляция не принимается. Она может быть рассмотрена только в случае раздельного решения.