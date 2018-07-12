Александр Емельяненко в полном порядке и готов провести реванш года с Сергеем Харитоновым. Кто организует его на радость фанатам?

Один из самых противоречивых и популярных бойцов ММА Александр Емельяненко одержал яркую и драматичную победу в Екатеринбурге над чешским экс-бойцом UFC Виктором Пештой, а уже в августе встретится с ещё одним крепким ветераном Тони Джонсоном. Младший брат легендарного Федора Емельяненко после возвращения из мест не столь отдаленных демонстрирует небывалую активность и бьется почти каждый месяц. На фоне очередной победы у него разгорелся давний конфликт с Сергеем Харитоновым, который назвал его вруном и балаболом, а в ответ был сравнен с дорожной пылью. Пока дело уходит на 15-й виток словесной брани, фанаты ММА ждут не дождутся, когда противники скрестят перчатки в клетке. И действительно время уже пришло.

Квасные шоу приелись. Сделайте настоящую войну

Во-первых, российский рынок ММА сейчас переживает спад. Лучшие бойцы страны сражаются в заокеанских лигах, М-1 страдает от постоянного оттока звезд, FIGHT NIGHTS после ареста Зиявудина Магомедова балансирует на грани коллапса и отпускает своих бойцов на вольные хлеба, а АСВ хоть и проводит стабильно хорошие шоу, но не имеет в ростере достаточно звезд, реально популярных за пределами Северного Кавказа.

Фанатам нужен бой с ярчайшей вывеской вроде "Шлеменко против Василевского", а не очередное показное избиение нашими ненаших на квасном шоу. Настоящая война двух известных и фактурных тяжеловесов не оставит равнодушным никого. Это же классическое противостояние хорошего и плохого парня с огромными армиями поклонников. Те же Тайсон против Холлифилда, только по-русски.

Вражда без срока давности

В начале 2000-х Александр и Сергей вместе пробивались на ринг японской организации PRIDE в составе главной профессиональной команды страны того времени Russian Top Team, ведомой Емельяненко-старшим. Однако вскоре Харитонов покинул команду и начал самостоятельно строить свою карьеру. В сентябре 2006 года молодые россияне сошлись в ринге PRIDE, где в упорном бою побывавший в нокдауне Александр Емельяненко одержал досрочную победу. В тот момент оба бойца находились в десятке лучших тяжеловесов мира и имели отличные перспективы.

Прошедший бой не затушил все угли вражды, которые с новой силой вспыхнули спустя пять лет, когда бойцы обменялись обоюдными оскорблениями и угрозами, а Александр при этом не брезговал и изящной нецензурной лексикой. Но до боя дело так и не дошло. У Александра в жизни началась не самая светлая полоса, сопровождаемая скандалами, пьяными выходками и завершившаяся тюремным заключением.

Без обнимашек под одеялом

Главное, за что любят фанаты обоих бойцов - это зрелищная манера ведения боя. И Харитонов, и Емельяненко предпочитают проводить бой в стойке и не боятся идти в жесткие обмены ударами, где их мощные кулаки выписывают соперникам самые суровые приговоры. Можно гарантировать, что этот бой станет находкой для любого промоутера, а дело не закончится унылыми обнимашками в партере в ожидании, когда рефери поднимет бойцов в стойку. Не будет скучно и во время раскрутки боя. Соперники настолько реально ненавидят друг друга, что их не надо принуждать к фальшивому и неумелому трештоку.

Время не ждет

У каждого даже самого вкусного блюда, которое подается к столу холодным, есть свой срок годности. Харитонов и Емельяненко уже не юноши и стремительно приближаются к 40-летнему рубежу. Сейчас они оба в отличной форме и способны закатить яркий бой с кем угодно, но уже через пару лет может быть поздно. Александр после пяти побед к ряду находится возможно в лучшей своей форме в жизни и, как говорят, избавился от своих вредных привычек. Сергей также находится на серии из четырех побед, не считая кикбоксинга. Так чего тянуть?

Организовать такой поединок сейчас могут только две компании М-1 и RCC, так как у FIGHT NIGHTS серьезные финансовые проблемы, а АСВ не подписывает даже именитых бойцов на один бой. Поэтому от имени всей мма-общественности обращаюсь к Вадиму Финкельштейну и Алексею Титову. Время творить историю! Сделайте этот бой!