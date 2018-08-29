«Советский спорт» составил рейтинг лучших бойцов смешанного стиля, которые ни разу не проигрывали за свою карьеру. Возглавляет наш рейтинг — чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержавший 26 побед. Кстати говоря, россиянин является единственным непобежденным чемпионом сильнейшей лиги мира.

1 место

Хабиб Нурмагомедов (Россия)

Весовая категория: легкая

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 3-е, 937 очков

Статистика в ММА: 26-0

Организация, в которой выступает: UFC (США)

Последний бой: победил Эла Яквинту единогласным решением судей на турнире UFC 223 (8 апреля 2018 года)

Следующий поединок: против Конора Макгрегора на турнире UFC 229 (7 октября)

2 место

Брайан Ортега (США)

Весовая категория: полулегкая

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 2-е, 866 очков

Статистика в ММА: 14-0

Организация, в которой выступает: UFC (США)

Последний бой: победил Фрэнки Эдгара нокаутом в первом раунде на турнире UFC 222 (4 марта 2018 года)

Следующий поединок: не назначен

3 место

Исраэль Адесанья (Нигерия, Австралия)

Весовая категория: средняя

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 14-е, 391 очко

Статистика в ММА: 14-0

Организация, в которой выступает: UFC (США)

Последний бой: победил Брэда Тавареса на турнире UFC-TUF 27 Finale (7 июля 2018)

Следующий поединок: против Дерека Брансона на турнире UFC 230 (4 ноября)

4 место

Брент Примус (США)

Весовая категория: легкая

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 15-е, 330 очков

Статистика в ММА: 8-0

Организация, в которой выступает: Bellator (США)

Последний бой: победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 180 (25 июня 2017)

Следующий поединок: не назначен

5 место

Андрэ Харрисон (США)

Весовая категория: полусредняя

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 16-е, 270 очков

Статистика в ММА: 19-0

Организация, в которой выступает: PFL (США)

Последний бой: победил Назарено Малегари единогласным решением судей на турнире PFL 4 (20 июля 2018)

Следующий поединок: не назначен

6 место

Виталий Минаков (Россия)

Весовая категория: тяжелая

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 14-е, 263 очка

Статистика в ММА: 21-0

Организация, в которой выступает: Bellator (США)

Последний бой: победил Тони Джонсона техническим нокаутом во втором раунде на турнире Fight Nights Global 82 (16 декабря 2017)

Следующий поединок: не назначен (должен состояться до конца года в промоушене Bellator)

7 место

Тай Туйваса (Австралия)

Весовая категория: тяжелая

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 18-е, 246 очков

Статистика в ММА: 8-0

Организация, в которой выступает: UFC (США)

Последний бой: победил Андрея Орловского единогласным решением судей на турнире UFC 225 (10 июня 2018)

Следующий поединок: не назначен

8 место

Мухамед Берхамов (Россия)

Весовая категория: полусредняя

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 31-е, 239 очков

Статистика в ММА: 12-0

Организация, в которой выступает: ACB (Россия)

Последний бой: победил Бретта Купера нокаутом во втором раунде на турнире ACB 67 (19 августа 2017)

Следующий поединок: не назначен

9 место

Матеуш Гамрот (Польша)

Весовая категория: полусредняя

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 29-е, 217 очков

Статистика в ММА: 14-0

Организация, в которой выступает: KSW (Польша)

Последний бой: победил Гржегожа Шулаковски сабмишеном в четвертом раунде на турнире KSW 42 (3 марта 2018)

Следующий поединок: не назначен

10 место

Дэйвесон Фигуерейдо (Бразилия)

Весовая категория: наилегчайшая

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 6-е, 186 очков

Статистика в ММА: 15-0

Организация, в которой выступает: UFC (США)

Последний бой: победил Джона Морагу техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 135 (26 августа 2018)

Следующий поединок: не назначен

11 место

Иван Штырков (Россия)

Весовая категория: тяжелая

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 25-е, 176 очков

Статистика в ММА: 13-0-1 (ничья)

Организация, в которой выступает: RCC (Россия)

Последний бой: завершил вничью схватку с Джеронимо дос Сантосом на турнире RCC 2 (5 мая 2018)

Следующий поединок: не назначен

12 место

Рафаэль Ловато Джуниор (США)

Весовая категория: средняя

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 38-е, 157 очков

Статистика в ММА: 8-0

Организация, в которой выступает: Bellator (США)

Последний бой: победил Джеральда Харриса сабмишеном в первом раунде на турнире Bellator 198 (29 апреля 2018)

Следующий поединок: против Джона Солтера на турнире Bellator 205 (22 сентября)

13 место

Шамиль Гамзатов (Россия)

Весовая категория: средняя

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 39-е, 156 очков

Статистика в ММА: 13-0

Организация, в которой выступает: PFL (США)

Последний бой: победил Рекса Харриса единогласным решением судей на турнире PFL 6 (17 августа 2018)

Следующий поединок: не назначен

14 место

Артем Фролов (Россия)

Весовая категория: средняя

Место в рейтинге по версии fightmatrix: 43-е, 143 очка

Статистика в ММА: 11-0

Организация, в которой выступает: M-1 (Россия)

Последний бой: победил Джо Риггса техническим нокаутом во втором раунде на турнире M-1 Challenge 93 (1 июня 2018)

Следующий поединок: не назначен