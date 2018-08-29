Непобежденные. Лучшие бойцы ММА, которые еще не проигрывали
«Советский спорт» составил рейтинг лучших бойцов смешанного стиля, которые ни разу не проигрывали за свою карьеру. Возглавляет наш рейтинг — чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержавший 26 побед. Кстати говоря, россиянин является единственным непобежденным чемпионом сильнейшей лиги мира.
1 место
Хабиб Нурмагомедов (Россия)
Весовая категория: легкая
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 3-е, 937 очков
Статистика в ММА: 26-0
Организация, в которой выступает: UFC (США)
Последний бой: победил Эла Яквинту единогласным решением судей на турнире UFC 223 (8 апреля 2018 года)
Следующий поединок: против Конора Макгрегора на турнире UFC 229 (7 октября)
2 место
Брайан Ортега (США)
Весовая категория: полулегкая
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 2-е, 866 очков
Статистика в ММА: 14-0
Организация, в которой выступает: UFC (США)
Последний бой: победил Фрэнки Эдгара нокаутом в первом раунде на турнире UFC 222 (4 марта 2018 года)
Следующий поединок: не назначен
3 место
Исраэль Адесанья (Нигерия, Австралия)
Весовая категория: средняя
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 14-е, 391 очко
Статистика в ММА: 14-0
Организация, в которой выступает: UFC (США)
Последний бой: победил Брэда Тавареса на турнире UFC-TUF 27 Finale (7 июля 2018)
Следующий поединок: против Дерека Брансона на турнире UFC 230 (4 ноября)
4 место
Брент Примус (США)
Весовая категория: легкая
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 15-е, 330 очков
Статистика в ММА: 8-0
Организация, в которой выступает: Bellator (США)
Последний бой: победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 180 (25 июня 2017)
Следующий поединок: не назначен
5 место
Андрэ Харрисон (США)
Весовая категория: полусредняя
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 16-е, 270 очков
Статистика в ММА: 19-0
Организация, в которой выступает: PFL (США)
Последний бой: победил Назарено Малегари единогласным решением судей на турнире PFL 4 (20 июля 2018)
Следующий поединок: не назначен
6 место
Виталий Минаков (Россия)
Весовая категория: тяжелая
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 14-е, 263 очка
Статистика в ММА: 21-0
Организация, в которой выступает: Bellator (США)
Последний бой: победил Тони Джонсона техническим нокаутом во втором раунде на турнире Fight Nights Global 82 (16 декабря 2017)
Следующий поединок: не назначен (должен состояться до конца года в промоушене Bellator)
7 место
Тай Туйваса (Австралия)
Весовая категория: тяжелая
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 18-е, 246 очков
Статистика в ММА: 8-0
Организация, в которой выступает: UFC (США)
Последний бой: победил Андрея Орловского единогласным решением судей на турнире UFC 225 (10 июня 2018)
Следующий поединок: не назначен
8 место
Мухамед Берхамов (Россия)
Весовая категория: полусредняя
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 31-е, 239 очков
Статистика в ММА: 12-0
Организация, в которой выступает: ACB (Россия)
Последний бой: победил Бретта Купера нокаутом во втором раунде на турнире ACB 67 (19 августа 2017)
Следующий поединок: не назначен
9 место
Матеуш Гамрот (Польша)
Весовая категория: полусредняя
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 29-е, 217 очков
Статистика в ММА: 14-0
Организация, в которой выступает: KSW (Польша)
Последний бой: победил Гржегожа Шулаковски сабмишеном в четвертом раунде на турнире KSW 42 (3 марта 2018)
Следующий поединок: не назначен
10 место
Дэйвесон Фигуерейдо (Бразилия)
Весовая категория: наилегчайшая
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 6-е, 186 очков
Статистика в ММА: 15-0
Организация, в которой выступает: UFC (США)
Последний бой: победил Джона Морагу техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 135 (26 августа 2018)
Следующий поединок: не назначен
11 место
Иван Штырков (Россия)
Весовая категория: тяжелая
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 25-е, 176 очков
Статистика в ММА: 13-0-1 (ничья)
Организация, в которой выступает: RCC (Россия)
Последний бой: завершил вничью схватку с Джеронимо дос Сантосом на турнире RCC 2 (5 мая 2018)
Следующий поединок: не назначен
12 место
Рафаэль Ловато Джуниор (США)
Весовая категория: средняя
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 38-е, 157 очков
Статистика в ММА: 8-0
Организация, в которой выступает: Bellator (США)
Последний бой: победил Джеральда Харриса сабмишеном в первом раунде на турнире Bellator 198 (29 апреля 2018)
Следующий поединок: против Джона Солтера на турнире Bellator 205 (22 сентября)
13 место
Шамиль Гамзатов (Россия)
Весовая категория: средняя
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 39-е, 156 очков
Статистика в ММА: 13-0
Организация, в которой выступает: PFL (США)
Последний бой: победил Рекса Харриса единогласным решением судей на турнире PFL 6 (17 августа 2018)
Следующий поединок: не назначен
14 место
Артем Фролов (Россия)
Весовая категория: средняя
Место в рейтинге по версии fightmatrix: 43-е, 143 очка
Статистика в ММА: 11-0
Организация, в которой выступает: M-1 (Россия)
Последний бой: победил Джо Риггса техническим нокаутом во втором раунде на турнире M-1 Challenge 93 (1 июня 2018)
Следующий поединок: не назначен