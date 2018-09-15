Российский боец UFC Рустам Хабилов заявил, что в бою с канадцем Кайаном Джонсоном он будет действовать очень агрессивно.

«ДОЖИВУ ДО ТУРНИРА UFC В ДАГЕСТАНЕ»

– Бой в Москве для вас – дополнительная ответственность или поддержка?

– Я очень рад тому, что бой пройдет в Москве. Это наш дом, все друзья рядом. Привезут, что попросишь, помогут. В Европе и в других странах тяжело, а здесь всегда есть поддержка. Ответственность только мотивирует и настраивает на победу. Надо разорвать соперника. Ни капли не допускаю мысли, что могу проиграть бой.

– Значит, «рвать» и даже досрочно?

– Конечно. А для чего я еще готовился все это время.

– Тогда пару слов о подготовке.

– Первый этап прошел в Кисловодске, и он был ориентирован на «физику». Качались и делали растяжки. Это добавило сил, мой вес увеличился. Постепенно перешли на ударную технику, а затем на «весосгонку».

– Приходилось ли чем-то жертвовать, чтобы подготовиться конкретно к турниру в Москве?

– Нет. Все было идеально. Я ждал, когда турнир пройдет в нашей стране. Все время приходилось ездить в гости. Пусть теперь едут к нам.

– Как думаете, застанете ли при жизни турнир UFC в Дагестане?

– Конечно. Не исключено. У нас есть стадионы, где можно провести турнир и много любителей спорта. Зал будет переполнен, а болельщики – таких вы нигде не увидите.

«ДЖОНСОН ПОСТОЯННО БЕГАЕТ»

– А соперник?

– Очень интересный. Я его особо не изучал, но знаю, что он постоянно бегает. И мне придется его догонять.

– Главное поймать.

– Да. Опасен тем, что бегает и цепляет «задней» рукой. Я уважаю каждого соперника. Настраивать нужно на всех.

– А есть ли особый соперник, с которым вам хотелось бы подраться?

– Да. Майкл Джонсон. Два раза предлагал подраться.

– А он: «Не хочу»?

– Нет. «Будем, будем, а ты точно этого хочешь?» Я ответил, что да. Он сказал, что подерется сначала в 65 подерусь, а затем придет за мной.

«ИНТЕРЕСНЫ БОИ ТАЙСУМОВА И КРЫЛОВА»

– На ваш взгляд состав вечера сильный?

– Я не сказал бы, что он сильный.

– Сделано для России?

– Да. Топовые бойцы сюда не приедут. В основном ветераны.

– Какой из боев вечера помимо вашего представляет наибольший интерес для вас?

– Бой Майрбека Тайсумова с моим бывшим соперником Десмондом Грином. Майрбек – нокаутер. Будет красивый нокаут. Еще интересное противостояние Яна Блаховича и Никиты Крылова. Блахович чуть не выиграл у Александра Густафссона. Сильный соперник и техничный Крылов. Самый интересный бой.

– Что скажите о конфликте Тимати и Хабиба Нурмагомедова?

– Поддерживаю Хабиба. У каждого свое мнение. И я могу свое высказать. Пока мне было не до этого. Готовился к бою, а не думать о Тимати. Ему просто, вышел, спел, а мне нужно потеть, нужно настроиться, чтобы разнести своего соперника. Я занимаюсь мужским видом спорта. С нас должны брать пример. Федор Емельяненко сказал, что начал заниматься спортом, чтобы защитить себя и семью. Я согласен с ним.

Говорят, что у нас в Дагестане проблем много. Да, много. Но зачем делать еще больше? Концерты делайте в других местах. У нас есть свои концентры, приезжайте как гости. Мы вас посадим в первый ряд.

– В UFC пока только один чемпион из России. Будет ли еще чемпион в ближайшем будущем? И кто?

– Неплохие шансы у Ислама Махачева. У него серия побед и он в топах.

«У КОНОРА ОДИН ШАНС ИЗ СТА»

– А справедлива ли система UFC, согласно которой ярким чемпионам других организаций приходится здесь все начинать с нуля?

– Да. Всегда так было. У тяжеловесов бывают исключения. В других весах нет. Если ты не известен американской публике, никому нет дела, где ты был чемпионом. В Америке все придется начать сначала.

– Бой Хабиба Конором Макгрегором – конкурентный?

– В первом раунде будет конкурентным. После него все будет ясно. У Конора есть только один шанс из ста. Это его «задняя» рука. Все остальное у Хабиба.

– В этот же вечер Александр Волков выйдет в октагон против Деррика Льюиса. В этой паре тоже фаворит – россиянин?

– Волков очень хорош. Если он выберет правильную тактику, он не просто выиграет, а будет доминировать.

– Последний бой Льюиса с Френсисом Нганну получился скучным. Почему?

– Оба были заряжены на удар. Оба понимали это и боялись под такой удар попасть. Поэтому старались не приближаться друг другу. Такое нередко бывают, когда встречаются два классных бойца.

– Бой Волкова и Льюиса историю повторит?

– Нет. Волков будет доминировать.