В рамках вечера UFC 229 легковес (до 70 кг) Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором, а тяжеловес (до 120 кг) Волков встретится с американцем Дерриком Льюисом.

«ЕСЛИ ХАБИБ ПЕРЕВЕДЕТ КОНОРА, ТОТ НЕ СМОЖЕТ ВСТАТЬ»

– Вы выступаете в том же дивизионе, что Нурмагомедов и Макгрегор. Будете ли следить за боем с прицелом, что в будущем с кем-нибудь из них встретитесь?

– С таким прицелом я точно смотреть бой не буду. Но я понимаю, какие сильные качества у меня, Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Конечно, я оцениваю себя по сравнению с ними, но бой буду смотреть со спортивной точки зрения. Кто сможет навязать свое видение этого боя, кто навяжет свою игру? Мне это будет интересно.

– Если ли человек в мире единоборств, который назвал бы фаворитом в этом поединке Конора?

– Кому-то симпатичен Хабиб, кому-то Конор. Но если отталкиваться от стилистики, все понимают, что если Нурмагомедов переведет Макгрегора, тот не сможет встать. И как противоположное, если попадет Конор, Хабибу будет тяжело.

– Но фаворита вы выделить можете?

– Да. По нескольким причинам фаворит – Хабиб. Первое, это его давление. Он постоянно идет вперед. С Конором никто так не работал кроме Чеда Мендеса, который без проблем его переводил. С Макгрегором работают либо непонятно что делают – как Эдди Альварес, либо просто бросаются вперед как Жозе Альдо. Поэтому интересно, сможет ли перевести Хабиб Конора и какие дивиденды он из этого извлечет.

– Многие говорят, что шансы Макгрегора ограниваются первой минутой боя или даже первым сближением…

– Я считаю, что Макгрегор может быть опасен даже в третьем раунде. У него это есть. А вот позднее, и если будет изматывающая борьба, а она должна быть, если бой дойдет до четвертого раунда, шансы на победу у Конора будет стремительно уменьшаться.

– Победы Макгрегора по очкам вы не представляете?

– Нет, конечно. Это невозможно. Уж что-что, а победа Конора по очкам совсем нереальна. Могу привести аргумент. Для того, чтобы победить по очкам Макгрегор должен либо забороть Хабиба, либо перестреливать его в стойке.

«ЯКВИНТА ПРАВИЛЬНО РАБОТАЛ ПРОТИВ ХАБИБА»

– Первое звучит даже смешно.

– Да. А второе не похоже на Хабиба, который провел 26 боев. И мы не видели, чтобы он когда-то с кем-то пытался зарубиться в стойке.

– А с Элом Яквинтой он разве не пытался зарубиться?

– В каком раунде? Нурмагомедов его переводил. В третьем и четвертом раунде взял паузу и работал джебом. Была возможность. И здесь еще правильная работа самого Яквинты.

Другие соперники Хабиба всегда пятятся назад и работают у клетки. Соответственно они сами лишают себя пространства. Яквинта же разворачивал Хабиба к центру и заставлял работать от клетки. Тем самым у Эла было больше пространства для ухода.

С правшами Хабиб работает, проходя во внутрь. То есть к задней ноге. Яквинта разворачивался и вырывал ногу. Тем самым нивелировал проход Нурмагомедова. Против левшей Хабиб проходит по прямой. Это было с Пэтом Хили и с Рафаэлом Дос Аньосом.

«ФИШКА МАКГРЕГОРА – РАБОТА НА ПУБЛИКУ»

– Как вы относитесь к поведению Макгрегора на пресс-конферении?

– Мне все равно. Конор всегда себя так ведет. Единственный минус – не было болельщиков. Это было бы забавнее. Вся фишка Макгрегора – работа на публику.

– Толпа была бы довольна?

– Именно. Пресс-конференция бы интереснее прошла.

– Поведение Макгрегора идет на пользу смешанным единоборства или выставляет их цирком?

– Надо разобраться, что такое смешанные единоборства. В США – это индустрия развлечение. И любое привлечение внимания к себе идет на пользу.

– Почему к этому понимаю не пришли в России?

– Много стереотипов. И все равно все кто интересуется ММА, понимают их как развлечение.

– Сами готовы вести себя в стиле Конора?

– Нет. У меня свое поведение. Макгрегору комфортно вести себя так, Федору Емельяненко по-другому. Третьему бойцу еще как-то иначе. Каждому подходит свое. Если начнешь делать то, что тебе непривычно, сам себе будешь рыть яму. Могу добавить, что Конор использует свои «трюки» по технике. То есть использует нужную литературу или у него есть психотерапевт. По многим показателям видно, что он выполняет огромную домашнюю работу в этом направлении.

– Во всяком случае, к пресс-конференции он основательно подготовился. Знал очень много нюансов.

– Вот-вот. Причем американской публике эти нюансы не были интересны. Они даже не понимали, о чем речь. Любой россиянин бы понял, о чем говорит Макгрегор, но какое дело американцам про истории о Дагестане, друзей Нурмагомедова и Рамзана Кадырова? Им все это чуждо: «О чем он говорит?»

– Попытка вывести из равновесия?

– Безусловно. Все это было предназначено только Хабибу. Артем Лобов и Ислам Бадургов хорошо поработали над этим.

«ФЕРГЮСОН ДЛЯ ХАБИБА ОПАСНЕЕ КОНОРА»

– Как бы действовали на месте Конора. От захватов Хабиба уйти возможно?

– Конечно. Не зря же я приводил пример с Яквинтой. Просто надо разворачивать Нурмегомедова от клетки, чтобы было больше пространства. Не отходить как Эдсон Барбоса, Майкл Джонсон и Дос Аньос, а наоборот разворачивать от клетки и работать.

– Кто опаснее для Хабиба – Макгрегор или Тони Фергюсон?

– Он специально «приглашает» тебя во внутрь, чтобы нанести урон оттуда. При этом у него нет проблем с кардио как у Конора. Макгрегор очень взрывной. У него много мышечных волокон. Это требует определенных затрат. Но для Конора Фергюсон был намного более легким соперником, чем Хабиб.

– Для Хабиба Тони опасен, а для Конора он удобнее?

– Все верно. По той простой причине, что бои выигрывает стилистика.

«ВОЛКОВ ДАВНО ДОЛЖЕН БЫЛ ДРАТЬСЯ ЗА ПОЯС»

– На разогреве будет драться другой россиянин Александр Волков против американца Деррика Льюиса. У россиянина есть шансы стать чемпионом в будущем?

– Он уже давно должен был драться за пояс. И должен сейчас если следующим титульным боем не будет встреча Дэниэла Кормье и Брока Леснара. Для американской публики он не очень интересен, но со спортивной точки зрения Александр уже это заслужил. Могу сказать, что у него отличная форма. Два нокаута в последних поединках. Он проводит пятираундовые бои. Свою работу он выполняет очень хорошо.

Деррик Льюис отказался драться в России. Причина очень простая – боязнь выступать на чужой территории. Это говорит о страхе перед Волковым.

Посмотрите на последний бой Льюиса с Фрэнсисом Нганну. Они выдали невыразительный поединок. Каждый боялся идти вперед, поэтому я считаю, что Саня нокаутирует его во втором раунде, если Льюис, конечно, не начнет убегать.

– Есть ли опасность, что и поединок Волков – Льюис получится таким же скучным, как Льюис – Нганну?

– 100 процентов нет. Нганну и Льюис друг друга опасались. Фрэнсис шел после поражения, а Деррик боялся мощи соперника. Это буквально читалось. Для Сани таких опасений нет. Он находится на пике. Все бои Волкова проходили либо под его диктовку, либо он находил выход из тяжелых ситуаций. Он является сторонником инициативы. Если он видит, что есть возможность, он идет вперед.