7 октября в Лас-Вегасе рано утром по московскому времени пройдет самый ожидаемый бой года в ММА. Первый российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет свою первую защиту против самого популярного бойца мира Конора Макгрегора.

Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор. Шансы: 60 на 40

На бумаге расклады выглядят очень просто. У Макгрегора больше шансов в начале поединка решить его исход мощным ударом, а для этого нужно сохранять по ходу боя комфортную для себя дистанцию. Хабибу требуется для начала ее сократить, а затем затащить соперника в партер, вымотать его там и довести дело до победы. Долгий бой будет в пользу россиянина.

Шансы Хабиба: За 10 боев в UFC Нурмагомедов ни разу не испытал проблем с тем, чтобы свалить соперника. В бою с бразильцем Глейсоном Тибау он исполнил 19 бросков, записав рекорд на все времена, да и большинство других соперников в его объятиях легко превращались в тряпичную куклу. Макгрегор с куда менее искушенным в борьбе Диасом испытал проблемы в борьбе в обоих боях, а первый проиграл удушением. Нурмагомедов – не мастер досрочно завершать бои. Это ему удавалось лишь четыре раза со значительно уступающими в классе соперниками. За тягучую манеру и готовность лежать на сопернике все 25 минут, мучить его и вытирать им пол Хабиба недолюбливают и критикуют, но это работает.

Шансы Макгрегора: Не знаю, за что так обиделись на Олега Тактарова земляки Хабиба, но осторожность в стойке, особенно на первых минутах ему явно не помешает. Идти на противника с высоко поднятой головой, как он делал в некоторых боях точно не стоит. Многие поклонники Макгрегора вспоминают бой с Майклом Джонсоном, который впервые в карьере сумел потрясти Хабиба. Тем не менее краш-тест россиянин прошел, а потому Конору вряд ли стоит уповать на разовое попадание. Тем не менее каждый из раундов будет начинаться в стойке и по крайней мере в первых из трех Макгрегор будет крайне опасен, а значит в любой момент сможет завершить бой.

Х-фактор – судейство: Как в любом поединке классических борца и ударника многое будет зависеть от мелочей, в том числе судейства в клетке и за ее пределами. Будет ли Херб Дин поднимать бойцов в стойку, если Хабиб будет недостаточно активен сверху. В российских промоушенах судьи так нередко меняли ход боя в нужную организаторам сторону. В UFC такое почти не практикуется, но победа Макгрегора важнее для промоутера. То же самое касается и боковых судей. В чью сторону пойдут раунды, где начало будет за Макгрегором, а вторая половина за Нурмагомедовым? Поставят ли ирландцу 10-8, если он будет поначалу доминировать в стойке?

Тони Фергюсон – Энтони Петтис. Шансы: 75 на 25

Тони Фергюсон не просто так заявлен в со-главный турнир вечера. Если кто-то из соперников получит травму или не сделает вес, он автоматически выйдет на замену и спасет шоу. При благоприятном раскладе его ждет проверка экс-чемпионом, который сейчас переживает не лучшие времена. Фергюсона называют самым опасным соперником и для Макгрегора и для Нурмагомедова. Он прекрасно умеет и бороться, и бить, а потому рафинированный ударник Петтис для него почти не опасен. Разве что если сам Эль Кукуй заиграется в стойке и пропустит какой-нибудь изысканный удар.

Овинс Сен-Пре – Доминик Рейес. Шансы: 35 на 65

Огромный темнокожий гаваец Сен-Пре еще несколько лет назад казался будущим монстром полутяжелого веса, однако сейчас окончательно свыкся с ролью гейткипера. Отсутствие стабильности, бойцовской выучки и должного настроя так и не сделали из него топового бойца, зато он может проверять молодых претендентов на вшивость. Так Илир Латифи с этим барьером справился, а Тайсон Педро безнадежно проиграл. Небитый Рейес лихо уничтожил первых трех соперников в UFC в первом раунде, а его мощи вполне хватит, чтобы закатать в канвас и Сен-Пре.

Деррик Льюис – Александр Волков. Шансы: 40 на 60

Для долгожданного титульного боя лучшему российскому тяжеловесу нужно сделать еще один шаг. На пути у него спортсмен, который умеет удивлять. На своем пути Льюис сокрушил целую серию европейских проспектов, включая Виктора Пешту, Дамиана Грабовского, Марчина Тыбуру, нашего Шамиля Абдурахимова и перестрелял в одном из самых скучных поединков года грозного Франсиса Нгану. Волкову стоит опасаться ударной мощи такого соперника, тем более голову Александра гранитной не назовешь. С другой стороны ему по силам держать тяжеловесного оппонента на дистанции и постепенно подтачивать его силы. Льюис открытый поединок не примет, будет клинчевать, использовать «грязный бокс», а при возможности переведет бой в партер.

Лина Лэнсберг – Яна Куницкая. Шансы: 40 на 60

Начало карьеры в UFC у Яны получилось сложнее не придумаешь. В первом же бою ее бросили под чемпионку в полулегком весе Кристину Жустину. Киборгша размазала Куницкую за каких-то полторы минуты. Шведка Лина Лэнсберг тоже прошла такое испытание и продержалась против бразильянки целых полтора раунда, а затем чередовала в UFC поражения и победы. Обе соперницы имеют за плечами карьеру в кикбоксинге и предпочитают вести бой в стойке, но на стороне россиянки возраст (Лэнсберг уже 36) и физическая мощь.

