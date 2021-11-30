Новый вызов для «Лома». Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с Ричардом Комми

Есть большая вероятность, что Ломаченко сможет рассчитывать на титульный поединок, если одержит победу.

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Ричард Ломми – боксер из Ганы, который идет на серии из пяти побед подряд и имеет тридцать побед и всего три поражения. В бою за титул чемпиона IBF Ломми победил россиянина Ису Чаниева техническим нокаутом.

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В следующем поединке Ломми уступил титул Теофимо Лопесу, а 11 декабря проверит свои навыки в бою с украинцем Василием Ломаченко.

Fightmag

ТИТУЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВАСИЛИЯ ЛОМАЧЕНКО

Василий Ломаченко стремится к титульному поединку. Ему обязательно нужно побежать, но не просто побеждать, а делать это очень уверенно.

«Когда я выступаю в Мэдисон-сквер-гарден, где произошли так много крутых моментов в моей карьере, — это всегда особенное событие. Ричард Комми — бывший чемпион мира, соперник, которого я не буду недооценивать. Я ожидаю лучшую версию Комми и буду готов ко всему, что он предложит 11 декабря». Василий Ломаченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Легкого боя ждать не стоит. Ганский спортсмен выше ростом и имеет преимущество в размахе рук, но Василий Ломаченко опытнее и гораздо выше в классе.

ГОНОРАРЫ БОКСЕРОВ

750 тысяч долларов — гонорар Василия Ломаченко за поединок с Ричардом Томми.

250 тысяч долларов — гонорар Ричарда Томми за бой с Василием Ломаченко.

Василий Ломаченко в последнем бою победил Масаеси Такатани техническим нокаутом в двенадцатом раунде. На его счету пятнадцать побед и два поражения. Ричард Томми в последнем поединке нокаутировал Джексона Маринеса в шестом раунде. В его активе тридцать побед и три поражения.