«Украинский Хабиб» получил очередного соперника в Bellator

Непобежденный украинский проспект Ярослав Амосов движется к новой вершине. Его следующим соперником станет топовый англичанин Майкл Пейдж, который идет на серии из шести побед к ряду и планирует забрать титул Bellator в полусреднем весе.

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Когда состоится поединок

Bellator заявляет, что планируют организовать бой в мае месяце.

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Почему Ярослава Амосова сравнивают с Хабибом Нурмагомедовым

Ярослав Амосов — непобежденный боец, который является ярким представителем борьбы в ММА, но сам он не любит подобные сравнения и считает, что у него свой путь.

«Им виднее. Не могу сказать, что мне такое сравнение нравится или меня это раздражает. Но по большей части я бы, конечно, хотел иметь свой никнейм. И он у меня есть - это Динамо. Но почему-то люди меня так не воспринимают. Им больше нравится меня называть «Украинским Хабибом». Но всему свое время».

Бой с Пейджем

Нас ожидает украинско-английское противостояние. Майкл Пейдж — это серьезная проверка для Ярослава Амосова. Украинец открывается фаворитом в этом поединке. Он побеждал Дагласа Лиму, который нанес Пейджу единственное поражение в карьере. Ярослав будет использовать свои сильные стороны, а именно включать борьбу, в стойке Майкл представляет наибольшую опасность.

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Ярослав Амосов в последнем поединке победил Дагласа Лиму единогласным решением судей. На его счету двадцать шесть побед и ни одного поражения

Майкл Пейдж в последнем бою раздельным решением судей одолел Дагласа Лиму. В его статистике двадцать побед и одно поражение.