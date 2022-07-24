Чимаев и Диас встретятся в главном бою турнира UFC 279

UFC официально объявил о проведении боя между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американским ветераном Нейтом Диазом.

«Непобежденный боец Хамзат Чимаев возвращается 10 сентября, чтобы впервые почти за два года выступить в Лас-Вегасе. В главном событии UFC 279 он встретится с суперзвездой-ветераном Нейтом Диазом на «Ти-Мобайл Арене», - сообщает пресс-служба организации.

В последнем поединке, который состоялся в апреле 2022 года, 28-летний Чимаев одолел единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) бразильца Гилберта Бернса и вышел на третье место рейтинга UFC в полусреднем весе. Всего на счету уроженца Чечни 11 побед в 11 боях по правилам ММА.

Добавим, что 37-летний Диаз 12 июня 2021-го проиграл британцу Леону Эдвардсу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). В активе американца 20 побед при 13 поражениях.