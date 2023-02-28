Возвращение Джонса и очередной бой Гассиева. Главные поединки ММА и бокса в марте

Гассиев. 3 марта

3 марта в Ереване состоится вечер бокса. В главном поединке вечера Мурат Гассиев подерется с грозным американцем Майком Балогуном.

Источник фото: бойцовский клуб Рен ТВ

UFC 285. 5 марта

5 марта в США пройдет грандиозный турнир UFC 285. В главном бою вечера Джон Джонс подерется с Сирилом Ганом за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. В со-главном поединке Валентина Шевченко сразится с Алексой Грассо.

RCC. 7 марта

7 марта в Екатеринбурге состоится боксерский турнир под эгидой RCC. В главном бою вечера Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут реванш по правилам бокса.

Источник фото: RCC

Bellator 292. 11 марта

11 марта в США пройдет турнир Bellator 292. В рамках ивента выступит несколько бойцов из России: Усман Нурмагомедов, Александр Шаблий, Валентин Молдавский, Халид Муртазалиев.

UFC FN 221. 12 марта

12 марта в США состоится очередной ивент UFC. В главном бою вечера Петр Ян сразится с Мерабом Двалишвили. На турнире выступит Александр Волков и Саид Нурмагомедов.

Источник фото: UFC

АСА 154. 17 марта

17 марта в Краснодаре пройдет турнир АСА. В главном бою вечера Евгений Гончаров будет драться с Мухаматом Вахаевым.

AMC FN 119. 17 марта

17 марта промоутерская компания AMC FN проведет свой очередной турнир в Ульяновске. В главном бою вечера Григорий Пономарев будет биться с Юсуфом Шуаевым.

UFC 286. 18 марта

18 марта в США состоится турнир UFC 286. В главном бою вечера Камару Усман проведет реванш с Леоном Эдвардсом.

UFC on ESPN 43. 26 марта

26 марта в США пройдет заключительный турнир UFC в марте. В рамках мероприятия Яна Куницкая подерется с Холли Холм.