Возвращение Джонса и очередной бой Гассиева. Главные поединки ММА и бокса в марте

Гассиев. 3 марта
3 марта в Ереване состоится вечер бокса. В главном поединке вечера Мурат Гассиев подерется с грозным американцем Майком Балогуном.
UFC 285. 5 марта
5 марта в США пройдет грандиозный турнир UFC 285. В главном бою вечера Джон Джонс подерется с Сирилом Ганом за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. В со-главном поединке Валентина Шевченко сразится с Алексой Грассо.
RCC. 7 марта
7 марта в Екатеринбурге состоится боксерский турнир под эгидой RCC. В главном бою вечера Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут реванш по правилам бокса.
Bellator 292. 11 марта
11 марта в США пройдет турнир Bellator 292. В рамках ивента выступит несколько бойцов из России: Усман Нурмагомедов, Александр Шаблий, Валентин Молдавский, Халид Муртазалиев.
UFC FN 221. 12 марта
12 марта в США состоится очередной ивент UFC. В главном бою вечера Петр Ян сразится с Мерабом Двалишвили. На турнире выступит Александр Волков и Саид Нурмагомедов.
АСА 154. 17 марта
17 марта в Краснодаре пройдет турнир АСА. В главном бою вечера Евгений Гончаров будет драться с Мухаматом Вахаевым.
AMC FN 119. 17 марта
17 марта промоутерская компания AMC FN проведет свой очередной турнир в Ульяновске. В главном бою вечера Григорий Пономарев будет биться с Юсуфом Шуаевым.
UFC 286. 18 марта
18 марта в США состоится турнир UFC 286. В главном бою вечера Камару Усман проведет реванш с Леоном Эдвардсом.
UFC on ESPN 43. 26 марта
26 марта в США пройдет заключительный турнир UFC в марте. В рамках мероприятия Яна Куницкая подерется с Холли Холм.