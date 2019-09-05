Евгений Гончаров: После боя с Тони Джонсом буду следить за его карьерой в дальнейшем

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По итогам пяти раундов судьи вынесли единогласный вердикт в пользу Евгения. Таким образом россиянин стал первым чемпионом ACA в тяжелом дивизионе. По окончанию поединка Евгений рассказал о травмах, несмотря на которые он вышел на бой с американцем.

- Во время нашего первого поединка в первом раунде Тони сломал мне нос. Когда я прилетел домой, и сделали снимки, то подозрения подтвердились. У меня был перелом со смещением. Мы принимали решение командой, драться или не драться. Мы решили рискнуть и согласиться на реванш. Мне было тяжело готовиться. Я не мог проводить полноценные спарринги, работал в специальном шлеме, нос у меня практически не дышал. Спарринги были нечастые, но за две недели до боя мы хотели посмотреть, в какой я форме. И в каком-то из разменов я получил перелом мизинца правой руки. Было, конечно, поздно сниматься. Тем более, если, согласился на бой со сломанным носом, из-за мизинца сниматься - был бы кошмар. Во время боя думал о травме. Я не мог полноценно бить справа, не мог до конца сжимать кулак. Может быть поэтому у меня были не такие жесткие удары справа, как в первом бою. Тогда я его потрясал, я это видел, а тут я не мог потрясти его, не мог его уронить.





- Был уверен, что судьи вынесут вердикт в твою пользу?

- По окончанию поединка я не был на 100 процентов уверен в своей победе, потому что в конце пятого раунда с меня сняли балл. Я думал, что это может повлиять на решение судей и я сильно волновался. Когда мне подняли руку, я был в большом восторге. Я очень счастлив, что слава Богу я победил. На следующий день я пересмотрел видео поединка. Тогда мне стало понятно, что я выиграл все раунды. Единственный раунд, в котором Тони давал мне бой, - это первый, мы поздарубились, шансы били равные. Мы оба попадали, но я попадал чуть больше и в концовке раунда я сделал тейк-даун. Думаю, это был определяющий момент, и я забрал раунд и все последующие, поэтому балл, который сняли, не повлиял на результат.

- После плотного размена ударами в начале бой, было ощущение, что ты начал экономить силы, Это была такая стратегия?

- В первом раунде я хотел финишировать его ударами навстречу, несколько раз достал его. Но не смог остановить. На этот случай у меня был план «B»: работать вторым номером, двигаться влево-вправо, менять направление, работать через корпус, переводить его, делать тейк-дауны, несколько раз у меня это получился. Я двигался, запутывал его. Это был мой гейм-план и он сработал.





- Реванш оказался сложнее, чем первый бой?

- Для меня реванш оказался сложнее. Первый поединок был непростым. Но тогда, начиная со второго раунда, я перебивал его в стойке. Этот бой был другим. Тони стал еще еще лучше. Он был быстрее и агрессивнее. Я чувствовал , что он был заряжен на досрочную концовку. Видно было, как он хочет зарубиться. Он ждал, что я тоже начну рубиться с ним. Но я перестроился, стал работать вторым номером. И он был к этому не готов. Он не ожидал, что я могу прижать его к сетке, там контролировать и переводить в партер. Его стратегия не работала, и он не смог подстроиться. Я очень счастлив, что победил. Тони очень достойный боец, очень сильный и опасный. После наших с ним боев я буду следить за его карьерой в дальнейшем».