Российский миллиардер посвятил папе Хабиба Нурмагомедова песню (аудио)

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Трек называется «Отец» и будет представлен общественности в день поединка Хабиба с Дастином Порье.

«Отец – мужчина, отец – наставник, отец – тренер, отец – биологический, отец – воспитатель. В моей жизни и в жизни каждого человека есть отец. Эта песня посвящена отцу и воспитателю чемпионов Абдулманапу Нурмагомедову, - сказал Игорь Рыбаков

Напомним, UFC 242 пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Нурмагомедов в главном бою вечера будет защищать титул чемпиона организации в легком весе.