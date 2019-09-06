Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает Кушанашвили

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Никто и не говорит, что шотландцы, Порье и Димитров – вороны в павлиньих перьях.

Судьба вознесла Хабиба, Черчесова и в меньшей степени Медведева исключительно высоко, но мы ведь знаем, что бывает с теми, кто возносится чересчур высоко.

Для вящей убедительности всем троим надо побеждать – и победить надо убедительно, как Боб Хартли победил в схватке с мозгами наших хоккеистов.

Положительно удостоверяю, вернувшись на вершину после многолетнего забвения: удержаться на вершине много сложнее, чем вскарабкаться.

Когда побеждаешь, каждый называет тебя диамантом, оступишься – хорошо, если обзовут симулянтом.

Да поразит психогения всякого, кто не верит в победы наших ребят, которым предстоит окунуться не в опереточные страсти, а в доподлинные страсти-мордасти, когда не надо ничего придумывать; надо выйти на поле, на корт и в октагон – и всего-то умереть, чтоб возродиться с венком на голове.

Пробивная витальность обеспечивает полета дальность.

От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье