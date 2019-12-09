Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер

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- Долго ли пришлось восстанавливаться после травм в бою с Жамалдаевым?

- В том бою получил перелом носа, но с носом повезло, не было смещения и не нужно было оперировать, правда дышать стал хуже. Была травмирована кисть, рука зажила, но одна фаланга куда-то делась. С ногой было сложнее. В первом раунде получил перелом малоберцовой кости со смещением. Я продолжал наносить удары ногой, боль была, но из-за адреналина не ощущалась, - раз вошел в клетку, нужно идти до конца. Восстановление после перелома ноги проходило тяжело. Если такому гиперактивному человеку, как я приходится лежать очень долгое время, то это очень на психике сказывается. Благо было чем заняться. В Осетию съездил, на море сборы провели, потихоньку восстановился.

- Как текущая подготовка прошла? Кто помогал?

- Подключился и сейчас непосредственно занимается ударкой со мной двукратный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Али Хасанов. Примерно за месяц приехал мой старый тренер по вольной борьбе Савелий Моисеевич Бязров. Он не только как тренер, но и как человек всегда меня поддерживает и мотивирует. И, конечно, пацаны, мои ученики. Сын принял непосредственное участие в подготовке. Бил меня по голове, по печени, стояли в парах и не раз. А также самые два главных человека помогают, моя жена и моя помощница и менеджер команды Татьяна “Кука” Кукаева. К удивлению, после такой травмы и простая, подготовка идет прекрасно, ничем не отличается, идем по накатанной. Настроение бодрое, боевое и большое желание “зажечь” 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер.

- Как в этот раз проходит весогонка?

- После перелома набрал много. Но подошли серьезнее в этот раз, начали гонять вес заранее. Благодаря дисциплине и помощи жены и Тани я все делаю вовремя. Благодаря этому сейчас нет проблем с весом.





- Чего стоит опасаться от Брандао?

- Я сильнее его, физически. Но он парень сюрпризный и он всегда может выкинуть номер, в этом его непредсказуемость. Очень взрывной, разнообразный, духовитый спортсмен. Отлично работает в партере. В это подготовке очень много работал в ударке благодаря Али Хасанову. Готовлюсь в комплексе, занимаюсь всем, и вольная борьбой, ходим на джиу джитсу к обладателю черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Юрию Годынскому, чтоб Брандао нам сюрпризы не устроил.

- Ты долго ждал иностранного соперника?

- Я рад иностранному сопернику сопернику. Это легче, чем с бойцами из соседних республик драться. Получается международное противостояние Россия-Бразилия. Его знают по всему миру, за ним наблюдают. Было бы неплохо его побить.

- Прошлую подготовку ты провел со сломанном ребром, почему не отказался от боя?

- Тогда была очень сложная ситуация, большая боль, но я обещал матчмейкеру, что хоть и ходить не буду, но выйду на бой. Очень большая команда со мной работает людей, которые верят в меня, которые тратят на меня время, помогают. Нельзя их разочаровывать. Когда совсем не смогу ходить и выключусь, тогда не выйду на бой. Так я буду до конца идти. Карелин выиграл чемпионат мира со сломанными ребрами, Петр Ян с порванной крестообразной и сломанным пальцем на ноге, Буйвасар Сайтиев выиграл финал чемпионат мира со сломанной челюстью, - такие люди меня мотивируют и знаешь, что это преодолимо.

- С чем связана растущая популярность ММА и достойно ли стать Олимпийским видом спорта?

- В соответствующей экипировке ММА достойно стать Олимпийским. Но для меня лично ММА - это очень жесткий вид спорта. Я люблю дело, которым я занимаюсь, но я не люблю бить людей. Когда говорят “красивый бой”, скажу, красивой может быть картина, но это слово применимо к словосочетанию “бить людей”. По большей степени идет некое людское ужесточение и люди возвращаются к гладиаторским боям, людям требуется хлеба и зрелищ, и из-за этого процветает ММА.

- Какие чувства испытываешь, когда видишь сына в перчатках?

- Я вечно недоволен. Но, это хорошо, конечно. Это, конечно, для родителей это счастье, когда человек спортом занимается, а не разлагается морально и духовно или нехорошими делами занимается. Чувствую, что нормальный человек растет и мне хорошо.

- Насколько сложно быть профессиональным бойцом и что пожелаешь начинающим бойцам?

- Быть профессиональным бойцом, еще и быть чемпионом, очень сложно. Это один из самых тяжелых видов спорта. Очень большая конкуренция. Весь мир подался в ММА. И, глядя в зеркало нужно сказать себе, почему именно ты должен быть чемпионом. В голове надо разработать такой план, чтобы достичь этой цели. ММА постоянно живет и развивается, и кто предугадает в какую сторону оно будет двигаться, тот и станет чемпионом. Ребятам советую отдаваться полностью, ни один из аспектов не оставлять без внимание. Но самый главный талант - это работоспособности. Но не придумывайте себе никакие примеры, сотни книг написано про это, что система выигрывает у не системы. Каким бы талантливым не был человек, но не системный, он не выиграет финал чемпионата мира.

- Под какую песню выйдешь на бой 14 декабря?

- Я буду выходить под одноименную песню группы “Ленинград”. Это - “взаимозачет” с Санкт-Петербургом. Я хочу быть благодарен людям, которые тут живут, городу, в котором я с детства мечтал жить. В паспорте у меня стоит петербургская прописка. Я осетин до мозга костей, горжусь, что я осетин. Поэтому на выходе будет присутствовать российский и осетинский флаг. Бой в этом городе - это огромная ответственность для меня и я должен сделать все возможное, чтобы потом не жалеть, что я где-то сачканул.

- Три слова, какой он для тебя Санкт-Петербург?

- Питер - красивый, Питер - прекрасный, Питер - незабываемый

- Тебе не раз говорят, что жизнь твоя - готовый сюжет для книги. Если бы ты ее написал, как она бы называлась?

- Мотиватор.