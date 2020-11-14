В сборной Украины вспышка вируса, а Волков подерется с легендарным голландцем

Украинская ассоциация футбола сообщает, что заразились игроки Андрей Ярмоленко , Виктор Цыганков , Виктор Коваленко , Сергей Сидорчук , а также менеджер Вадим Комардин .

«На данный момент пришли результаты тестов. Пять человек позитивных, из них четыре футболиста. Завтра будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу. Мы будем тренироваться, отгородим себя от общения. Отменят ли матч? Я не знаю», — приводит Football.ua. слова главного тренера украинцев Андрея Шевченко .

В сборной Украины накануне матча с командой Германии (14 ноября) в Лиге наций выявлена вспышка коронавируса .

На 52-й минуте пенальти реализовал нападающий клуба «Будапешт Гонвед» Норберт Сендреи . На 90-й отличился вышедший на замену Тамаш Киш из «Академии Пушкаша». Венгрия в следующем году вместе со Словенией примет молодежный чемпионат Европы. Венгерская «молодежка» была освобождена от отборочного турнира, получив прямую путевку. Сборная России под руководством Михаила Галактионова обеспечила себе первое место в группе 5, одержав семь побед в десяти матчах и набрав 23 очка. Соперниками россиян были Польша, Болгария, Сербия, Эстония и Латвия.

Товарищеский матч молодежных сборных Венгрии и России завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев .

После четырех туров в группе 4 дивизиона А Лиги наций лидируют испанцы, набравшие семь очков. У сборных Германии и Украины - по шесть.

В матче первого круга, который состоялся 10 октября, команда Шевченко уступила немцам со счетом 1:2.

Футбол: Акавов покидает «Спартак»

Нариман Акавов покидает пост главы селекционного отдела московского «Спартака». 30-летний Акамов получил работу в московском клубе в середине августа по инициативе генерального директора Шамиля Газизова. До Акамова должность главы селекционного отдела занимал Антон Чистяков.

Теннис: Александрова вышла в полуфинал в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова за 59 минут обыграла аргентинку Надю Подороску со счетом 6:2, 6:1 и пробилась в полуфинал турнира в австрийском Линце. Александрова выполнила четыре эйса, допустив при этом столько же двойных ошибок, и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Подороска ни разу не подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и не выиграла ни одного очка на подаче соперницы при двух возможностях.

Другая россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Бельгии Элизе Мертенс в двух сетах — 4:6, 1:6. Обе соперницы допустили по четыре двойных ошибки. Мертенс сделала три эйса и выиграла пять брейк-пойнтов из десяти. Кудерметова ни разу не подала на вылет, реализовав лишь один брейк-пойнт из четырех.

Фигурное катание: Пекин не примет этап Гран-при

Пекин не примет финал Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса. Столица Китая не сможет провести и чемпионаты мира по шорт-треку и конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

В настоящее время идут поиски других возможных мест для проведения соревнований.

Напомним, финал Гран-при в Пекине должен был пройти с 10 по 13 декабря.

ММА: Волков, Магомедшарипов и Махачев

Стало известно, с кем и когда свой следующий поединок в UFC проведет российский тяжеловес Александр Волков.

На турнире UFC Fight Night, который пройдет 6 февраля, Драго встретится с легендарным голландским бойцом Алистаром Оверимом. Поединок станет главным событием бойцовского шоу.

На счету 32-летнего Волкова 32 победы и восемь поражений. Его последний поединок состоялся 24 октября на турнире UFC 254 , где он нокаутировал американца Уолта Харриса.

Что касается Оверима, то 40-летний голландец провел 65 боев, 47 из которых завершились в его пользу.

Также есть информация и о будущей схватке в промоушене полулегковеса Забита Магомедшарипова. По словам его менеджера Ризвана Магомедова, россиянин подерется на одном из турниров в январе. Скорее всего, он станет одним из хедлайнеров турнира.

– Бой Забита возглавит один из турниров в январе, он будет пятираундовым. Соперники на данный момент рассматриваются. Яир Родригес – ненадежный вариант, он несколько раз слетал с боя, а потом еще и много говорил, – цитирует менеджера ТАСС.

Напомним, что 29-летний россиянин одержал в ММА 18 побед и потерпел одно поражение (6-0 в UFC). Победная серия Забита составляет 14 поединков.

А вот когда вернется в октагон легковес Ислам Махачев, неизвестно. Он должен был подраться в это воскресенье в рамках шоу UFC Fight Night 182 в Лас-Вегасе против экс-чемпиона дивизиона из Бразилии Рафаэля дос Аньоса. Однако, Ислам переболел свинкой и бой был отменен. Его место в файткарде заменит американец Пол Фелдер.