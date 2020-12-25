Минеева и Исмаилова успокаивал ОМОН, «ПСЖ» увольняет Тухеля, «Ак Барс» громит «Динамо»

Турнир в Крылатском завершился массовой дракой

Массовая драка произошла вчера во время турнира АМС Fight Nights в Москве. После боя таджикистанца Нурулло Алиева и россиянина Александра Гребнева в клетку зашел чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев. Он забрал микрофон у Гребнева и вызвал из зала бойца смешанных единоборств средневеса АСА Магомеда Исмаилова, с которым проводил бой в октябре 2018 года (тогда была зафиксирована ничья): «Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди, скажи, когда мы будем драться. Все думают, что ты испугался».

Исмаилов вызов принял, бойцы перекинулись парой фраз, после чего началась драка. Потасовка быстро стала массовой, конфликт в итоге пришлось останавливать при помощи полиции и руководителей промоушена. «Друзья, мы в прямом эфире. Не позорьте Москву! Не позорьте промоушен АМС!» – призывал ринг-анонсер Александр Загорский.

Серьезных повреждений, к счастью, никто не получил, хотя Минеева били толпой. Президент Fight Nights Камил Гаджиев считает, что в массовой драке виноваты не бойцы, а люди, которые были с Магомедом.

Инцидент между спортсменами индустрии ММА уже не первый. В свое время была потасовка даже в турецком отеле. Минеев и Исмаилов неоднократно обсуждали возможность проведения нового боя, но после 2018-го руками они размахивают вне турниров.

Главных участников драки в итоге доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося. После дачи показаний бойцов отпустили. Магомеду грозит административная ответственность – штраф либо 15 суток ареста, но до последнего вряд ли дойдет.

Тухеля сменит в «ПСЖ» Почеттино

«ПСЖ» уволил тренера Томаса Тухеля на следующий день после победы парижан 4:0 над «Страсбуром» в Лиге 1. Причиной, очевидно, послужил конфликт между немецким специалистом и спортивным директором клуба Леонардо. Летом Тухель вывел «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии». После этого наставник продлил контракт на сезон.

В чемпионате клуб шейхов пока идет на третьем месте с отставанием от лидеров «Лиона» и Лилля» всего в одно очко. Но игра команды далека от совершенства. Тому есть объективные причины – из-за эпидемии коронавируса начало сезона пропустили такие звезды как Неймар, Мбаппе и Ди Мария, а потом к этому добавились травмы лидеров.

Впрочем, недовольство методами работы Томаса копилось давно. Тренер критиковал руководство за неправильную на его взгляд кадровую политику. Хотя с игроками контакт был нормальный.

За досрочное расторжение контракта немец и его штаб получат около семи миллионов евро. Главный кандидат на замену – аргентинец Маурисио Почеттино. Соглашение с ним, по сообщениям французской прессы, уже достигнуто.

«Ак Барс» забросил в Москве семь шайб «Динамо»

«Ак Барс» разгромил в Москве «Динамо» – 7:2, одержав восьмую победу подряд. Казанцы лидирует в регулярном чемпионате, набрав 64 очка после 41 матча. Команда Дмитрия Квартальнова забросила больше всех - уже 135 шайб, опережая на 11 голов ЦСКА и СКА.

Начало матча бело-голубым такого печального исхода не сулило. На восьмой минуте они вели в счете 2:1. Переломным стал второй период, когда Фисенко, Доус и дважды Да Коста забили четыре гола. После этого на скамейку отправился динамовский вратарь Гарипов, уступивший место Бочарову. Но и сменщик свой отрезок проиграл – 0:1.

Сухим в Питере остался Хелльберг, сплоховавший в предыдущей встрече невских армейцев против ЦСКА. Тогда легионер при счете 3:1 в пользу своей команды дважды пропустил с острого угла – на 58-й и 59-й минутах, что позволило гостям перевести встречу в овертайм. Но на этот раз Магнус был в ударе, не оставив шансов нападающим «Северстали» – 2:0.

Кучеров может пропустить всю регулярку НХЛ

Никита Кучеров может пропустить регулярный чемпионат. Через три недели стартует сезон, а тут выясняется непонятным образом, что нашему нападающему «Тампы» требуется операция на бедре. Игрок испытывал боли еще по ходу Кубка Стэнли-2020, который выиграли «Лайтнинг», а россиянин стал его лучшим бомбардиром с 34 очками. Он играл на уколах. Но было это давно. Что мешало клубу настоять на хирургическом вмешательстве два с лишним месяца назад?

Создается впечатление, что история эта с душком. Дело в том, что платежка «Тампы» с Кучеровым в составе совсем не помещалась под потолком зарплат. Но если поместить нашего легионера в список долгосрочно травмированных с его девятью с лишним миллионами зарплаты, тогда в нем оказывается место для других хоккеистов команды, остававшихся без новых контрактов вплоть до последнего момента.

Специалисты сразу же обратили на это внимание, полагая, что план клубного менеджмента понятен и некрасив: клуб помещает Кучерова в лазарет на всю регулярку, а к плей-офф он должен восстановиться. Потолок не пробит, народ сохранен. Все молодцы. А Кучеровым пришлось немного пожертвовать?

В Челябинске стартовал ЧР по фигурному катанию

В Челябинске вчера стартовал чемпионат России по фигурному катанию. У мужчин в короткой программе не было равных Михаиле Коляде, который исполнил всего один четверной в своей программе, но катался замечательно. Судьи это оценили и поставили Михаилу одному из всех участников оценки за сотню баллов - 102,48. Вторым идет Макар Игнатов (98,30) – он остался единственным фигуристом, сумевшим выполнить в короткой два четверных. На третьей позиции Марк Кондратюк (90,88), на балл с небольшим опережающий Андрея Мозалева.

В отсутствии Виктории Синициной и Никиты Кацалапов, которым помешал приехать в Челябинск коронавирус, Александра Степанова и Иван Букин выиграли короткий танец, получив за него 87,28. Для них чемпионат страны стал первым турниром в сезоне. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро вторые – 84,02, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин третьи – 80,19.