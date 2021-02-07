Волков нокаутировал Оверима, Россия впервые взяла Кубок ATP, Загитова опережает Медведеву

После победы Волков признался , что много работал над своими джебом и над борьбой. «Знал, что способен закончить бой досрочно. Я видел его лицо в конце первого раунда и уже тогда понял, что могу завершить бой. Я в хорошей форме. Конечно, хочу биться за пояс. Но в первую очередь, посмотрим, как закончатся другие поединки в тяжёлом весе», - сказал россиянин.

Это 33-я победа при восьми поражениях в карьере Волкова, который сделал важный шаг на пути к чемпионскому титулу.

Волков был активнее 40-летнего соперника с самого начала, он сразу захватил инициативу и выиграл первый раунд. Во второй пятиминутке Александру удалось провести ряд хороших атак, после чего последовал мощный нокаутирующий удар. Рефери моментально остановил бой, не дав россиянину добить оппонента.

32-летний тяжеловес Александр Волков победил голландца Алистара Оверима в главном бою турнира UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе. Россиянин завершил поединок нокаутом во втором раунде после точного удара в голову.

Медведев и Рублев разбили итальянцев

Сборная России по теннису впервые стала победителем Кубка ATP. В финальном матче в Мельбурне Даниил Медведев и Андрей Рублев выиграли оба одиночных поединка у итальянцев, не отдав соперникам ни одного сета. Рублев разбил Фабио Фоньини – 6:1, 6:2, а Медведев не оставил шансов Маттео Берреттини – 6:4, 6:2, выиграв 10-й матч подряд у соперника из топ-10.

Кубок ATP разыгрывают второй раз в истории. В прошлый раз наша сборная дошла до полуфинала. Россия выиграла командный турнир впервые с 2008 года, когда женская сборная победила в Кубке Федерации. Мужская команда последний раз брала титул в 2006-м, одержала победу в Кубке Дэвиса.

Команда Загитовой лидирует на Кубке Первого канала

Команда Алины Загитовой «Красная машина» лидирует после первого дня Кубка Первого канала по фигурному катанию, выигрывая у команды Евгении Медведевой «Время первых» после четырех видов из восьми 931,41 - 912,92.

Лучшими в ритмическом танце стали Александра Степанова и Иван Букин. Чемпионы России вывели на первое место команду «Время первых». Еще один чемпион страны - Михаил Коляда из «медведьевских» - был первым среди мужчин в короткой программе.

После двух видов лидировали фигуристы Медведевой – 531,59 балла против 518,09. Но затем «Красная машина» вырвалась вперед благодаря успешному выступлению спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу с суммой 83,61 - и одиночниц. Камила Валиева (90,25), Анна Щербакова (82,89) и Дарья Усачева (80,84) заняли в короткой программе три первых места, разгромив соперниц из команды «Время первых» - Александру Трусову (77,86), Майю Хромых (75,05) и Елизавету Туктамышеву (70,38). Причем Валиева превзошла мировой рекорд Алены Косторной (85,45). Впрочем, этот результат не станет официальным достижением, так как показан на внутренних соревнованиях.

Большунов гарантировал победу в Кубке мира

Большой хрустальный глобус гарантировал себе Александр Большунов. Теоретические шансы обойти его в общем зачете сохранял только Иван Якимушкин – он был единственным, кто проигрывал лидеру меньше тысячи очков. Как только стало известно, что Якимушкина на этапе в Ульрисехамне не будет, его отставание «-839» тоже стало непреодолимым.

Большунов повторил рекорд Александра Завьялова, завоевывавшего мужской Кубок мира еще под флагом СССР в 1981 и 1983 годах. Брать два глобуса подряд до Большунова из наших удавалось только нынешней главе ФЛГР Елене Вяльбе – в 1991-м и 1992-м. Шесть раз Кубок мира выигрывал Бьорн Дэли, пять - Гунде Сван, четыре победы у Дарио Колоньи и три у Мартина-Йонсруда Сундбю.

Что касается вчерашних гонок, то два российских лыжника дошли до финала конькового спринта. Глеб Ретивых завоевал серебро и приблизился к лидеру общего спринтерского зачета итальянцу Федерико Пеллегрино, а Сергей Устюгов был только шестым. Победил швед Оскар Свенссон, опередивший Ретивых на 0,14 секунды.

Федун рассказал о переговорах по Промесу

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил, что клуб ждет ответа от «Аякса» по трансферу Квинси Промеса: «Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло». Подробно о возникших сложностях босс красно-белых распространяться не стал. На днях москвичи сообщали, что голландцы настаивают на обязательном платеже за переход футболиста независимо ни от каких обстоятельств. В то же время «Спартак» пытается снизить риски, так как Промес проходит свидетелем по уголовному делу в Нидерландах.

Миранчука назвали лучшим в январе

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, не смогла удержать победу в матче с «Торино», ведя в счете 3:0 к середине первого тайма. Бергамаски забили три гола за семь минут - Йосип Иличич (14-я минута), Робин Гозенс (19) и Луис Муриэль (21). Уже в первом тайме гости сократили разрыв до минимума после мячей Андреа Белотти (42) и Глейсона Бремера (45+1). А в концовке встречи сумели добиться ничейного результата после удара Федерико Бонаццоли (84). Миранчук вышел на замену на 58-й минуте вместо Иличича, имел шанс отличиться, но пробил в штангу.

Вчера же стали известны итоги голосования болельщиков «Аталанты» при выборе лучшего футболиста января. Победу с большим преимуществом одержал Миранчук, получивший 84,2% голосов. Его соперником был защитник Кристиан Ромеро. В успехе нашего легионера многие усмотрели российский след. Очевидно, хорошо поддержали Алексея интернет-пользователи из России.