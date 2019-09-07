Девушка дня. Грузинка Лиана Джоджуа – будущая звезда ММА

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Девушка является частью бойцовского клуба «Ахмат» и за свою карьеру провела девять поединков, в которых одержала семь побед при двух поражениях.

22 февраля 2018 года Лиана Джоджуа по очкам победила Марину Мохнаткину и стала чемпионкой организации Fight Nights Global в легчайшем весе.

На турнире в Абу-Даби она подерется с канадской спортсменкой Сарой Морас (5 побед — 5 поражений).

Посмотреть эту публикацию в Instagram День борьбы 🤼‍♀️ #ufc #ufc242 Публикация от Liana Jojua (@likajojua) 11 Июл 2019 в 3:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💛🧡❤️ Публикация от Liana Jojua (@likajojua) 29 Авг 2019 в 11:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram сейчас бы в горную прохладу в душный Грозный 🌞🤤 Публикация от Liana Jojua (@likajojua) 20 Авг 2019 в 3:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Трудовые будни 💦 Публикация от Liana Jojua (@likajojua) 1 Авг 2019 в 3:10 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Senior a 💃🏻 Публикация от Liana Jojua (@likajojua) 10 Июн 2019 в 10:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Senorita 💃🏻 Публикация от Liana Jojua (@likajojua) 12 Май 2019 в 4:04 PDT