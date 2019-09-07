Девушка дня. Грузинка Лиана Джоджуа – будущая звезда ММА

Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов.24.08.2019 08:42Фигурное катаниеТигай Лев
Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает КушанашвилиПламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте.06.09.2019 18:45ММАКушанашвили Отар
Евгений Гончаров: После боя с Тони Джонсом буду следить за его карьерой в дальнейшемРоссийский боец лиги ACA Евгений Гончаров в бою-реванше, прошедшем на турнире ACA 97 в Краснодаре, победил американца Тони Джонсона по прозвищу «Халк». 05.09.2019 10:00ММАВащенко Сергей
Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтингаАндрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции.27.08.2019 23:02ТеннисМысин Николай
Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселемВ преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы.23.08.2019 18:52Фигурное катаниеТатьянин Михаил
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US OpenВы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8).03.09.2019 06:00ТеннисМысин Николай
Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-ДабиНа турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник - не из простых. 07.09.2019 10:08ММАВащенко Сергей
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтингеДаниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30ТеннисМысин Николай
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.16.07.2019 15:00Фигурное катаниеЧикирис Олег
Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыханииБывший претендент на звание чемпиона мира по версии IBF в легком весе Иса Чаниев поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом.01.09.2019 14:00БоксУсачев Владислав