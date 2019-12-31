Девушка дня. Боевая милашка Фелис Херриг - Советский спорт
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31 декабря 2019 10:19ММАВащенко Сергей

Девушка дня. Боевая милашка Фелис Херриг

Одна из самых красивых девушек UFC.

Сегодня героиней нашей рубрики «Девушка дня» стала американка Фелис Херриг. Она - настоящая красотка и может постоять за себя в рукопашной схватке. Херриг выступает в сильнейшей лиге мира UFC.

За свою карьеру она провела 22 поединка, в которых одержала 14 побед. Херриг считается одной из самых красивых девушек в боевом спорте. Знакомьтесь!

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Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig)

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