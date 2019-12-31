Девушка дня. Боевая милашка Фелис Херриг

Сегодня героиней нашей рубрики «Девушка дня» стала американка Фелис Херриг. Она - настоящая красотка и может постоять за себя в рукопашной схватке. Херриг выступает в сильнейшей лиге мира UFC.

За свою карьеру она провела 22 поединка, в которых одержала 14 побед. Херриг считается одной из самых красивых девушек в боевом спорте. Знакомьтесь!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 25 Дек 2019 в 8:30 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 24 Дек 2019 в 2:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 13 Дек 2019 в 1:53 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 9 Дек 2019 в 1:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 5 Дек 2019 в 9:43 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 17 Ноя 2019 в 8:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 11 Ноя 2019 в 8:18 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 31 Окт 2019 в 4:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 23 Окт 2019 в 3:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 18 Янв 2019 в 2:17 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 8 Авг 2018 в 6:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) 1 Авг 2018 в 4:36 PDT