Девушка дня. Восходящая звезда Bellator Валери Лоуреда

22-летняя спортсменка начала карьеру в ММА в прошлом году. Дебют случился в рамках шоу Bellator 216, где она победила Колби Флетчер техническим нокаутом в первом раунде. В том же году провела и второй поединок, выиграв у Ларкин Дош единогласным решением судей.

Уже сейчас Валери Лоуреда считается одной из самых перспективных девушек в ММА. Ее следующий бой должен состояться в конце лета или начале осени.

С детства Валери занимается тхэквондо, где добилась немалых высот. Девушка была членом Олимпийской сборной США по этому виду спорта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda) 4 Июл 2020 в 10:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda) 18 Июн 2020 в 12:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda) 21 Май 2020 в 1:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda) 7 Апр 2020 в 12:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda) 31 Мар 2020 в 1:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda) 5 Мар 2020 в 12:33 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda) 8 Дек 2019 в 12:00 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda) 8 Июл 2019 в 12:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda) 24 Фев 2019 в 5:00 PST