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Девушка дня. Восходящая звезда Bellator Валери Лоуреда
31 июля 09:45
автор: Сергей Ващенко

Девушка дня. Восходящая звезда Bellator Валери Лоуреда

Героиней рубрики стала американская девушка, выступающая в лиге смешанных единоборств Bellator.

22-летняя спортсменка начала карьеру в ММА в прошлом году. Дебют случился в рамках шоу Bellator 216, где она победила Колби Флетчер техническим нокаутом в первом раунде. В том же году провела и второй поединок, выиграв у Ларкин Дош единогласным решением судей.

Уже сейчас Валери Лоуреда считается одной из самых перспективных девушек в ММА. Ее следующий бой должен состояться в конце лета или начале осени.

С детства Валери занимается тхэквондо, где добилась немалых высот. Девушка была членом Олимпийской сборной США по этому виду спорта.

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Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

источник: «Советский спорт»
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