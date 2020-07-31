Девушка дня. Восходящая звезда Bellator Валери Лоуреда

22-летняя спортсменка начала карьеру в ММА в прошлом году. Дебют случился в рамках шоу Bellator 216, где она победила Колби Флетчер техническим нокаутом в первом раунде. В том же году провела и второй поединок, выиграв у Ларкин Дош единогласным решением судей.
Уже сейчас Валери Лоуреда считается одной из самых перспективных девушек в ММА. Ее следующий бой должен состояться в конце лета или начале осени.
С детства Валери занимается тхэквондо, где добилась немалых высот. Девушка была членом Олимпийской сборной США по этому виду спорта.
источник: «Советский спорт»