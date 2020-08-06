Девушка дня. Восходящая звезда ММА Татьяна Суарез

29-летняя американка Татьяна Суарез является бойцом UFC и выступает в промоушене с 2016 года. В лиге она провела пять поединков и во всех одержала победы. Всего же за карьеру Татьяна одержала восемь побед и ни разу не проиграла.
Последний раз она выступала на турнире UFC 238 в январе прошлого года, где единогласным решением судей победила Нину Ансарофф. Следующий поединок восходящей звезды ММА намечается на осень.
В рейтинге женского минимального веса Суарез расположилась на третьем месте. Выше нее Джессика Андраде, Роуз Намаюнас. Чемпионкой дивизиона является Вейли Чжан.
источник: «Советский спорт»