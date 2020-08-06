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Девушка дня. Восходящая звезда ММА Татьяна Суарез
06 августа 15:58
автор: Сергей Ващенко,

Девушка дня. Восходящая звезда ММА Татьяна Суарез

Сегодня героиней нашей постойнной рубрики стала девушка из мира смешанных единоборств.

29-летняя американка Татьяна Суарез является бойцом UFC и выступает в промоушене с 2016 года. В лиге она провела пять поединков и во всех одержала победы. Всего же за карьеру Татьяна одержала восемь побед и ни разу не проиграла.

Последний раз она выступала на турнире UFC 238 в январе прошлого года, где единогласным решением судей победила Нину Ансарофф. Следующий поединок восходящей звезды ММА намечается на осень.

В рейтинге женского минимального веса Суарез расположилась на третьем месте. Выше нее Джессика Андраде, Роуз Намаюнас. Чемпионкой дивизиона является Вейли Чжан.

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Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc)

источник: «Советский спорт»
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