Девушка дня. Восходящая звезда ММА Татьяна Суарез

29-летняя американка Татьяна Суарез является бойцом UFC и выступает в промоушене с 2016 года. В лиге она провела пять поединков и во всех одержала победы. Всего же за карьеру Татьяна одержала восемь побед и ни разу не проиграла.

Последний раз она выступала на турнире UFC 238 в январе прошлого года, где единогласным решением судей победила Нину Ансарофф. Следующий поединок восходящей звезды ММА намечается на осень.

В рейтинге женского минимального веса Суарез расположилась на третьем месте. Выше нее Джессика Андраде, Роуз Намаюнас. Чемпионкой дивизиона является Вейли Чжан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) 4 Авг 2020 в 5:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) 5 Авг 2020 в 12:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) 2 Авг 2020 в 5:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) 22 Июн 2020 в 12:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) 16 Май 2020 в 6:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) 15 Май 2020 в 8:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) 2 Апр 2020 в 9:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) 8 Мар 2020 в 12:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) 17 Сен 2019 в 2:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Suarez (@tatianasuarezufc) 9 Сен 2019 в 12:10 PDT