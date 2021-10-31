Тарасова отреагировала на победу Яна над Сэндхагеном

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу россиянина Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.в Абу-Даби.

«Это хорошее достижение для российского спорта. Я поздравляю Петра! Выиграть в новом для нашей страны виде спорта — большое дело. Петр был первым, а первым быть всегда непросто», - приводит слова Тарасовой «СЭ».

По единогласному решению судей россиянин победил представителя США со счетом 4:1.

Таким образом, Ян стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

Для обоих бойцов данный поединок стал 18-м в ММА. Ян одержал 16-ю победу, а Сэндхаген потерпел четвертое поражение.