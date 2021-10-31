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31 октября 13:37

Тарасова отреагировала на победу Яна над Сэндхагеном

Россиянин одолел американца единогласным решением судей на турнире UFC 267.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу россиянина Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.в Абу-Даби.

«Это хорошее достижение для российского спорта. Я поздравляю Петра! Выиграть в новом для нашей страны виде спорта — большое дело. Петр был первым, а первым быть всегда непросто», - приводит слова Тарасовой «СЭ».

По единогласному решению судей россиянин победил представителя США со счетом 4:1.

Таким образом, Ян стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.

Для обоих бойцов данный поединок стал 18-м в ММА. Ян одержал 16-ю победу, а Сэндхаген потерпел четвертое поражение.

Напомним, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг по медицинским показаниям вынужден был отказаться от боя с Яном.

источник: «Спорт-Экспресс»
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