Шлеменко - об избиении фигуриста Соловьева: Слабаки! Позор! Нападать втроем

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко отреагировал на избиение российского фигуриста Дмитрия Соловьева, защищавшего свою девушку, керлингистку Анну Сидорову.

«За такое нужно отвечать по всей строгости закона. Что ответить нападавшим? А что мне им ответить? Слабаки! Позор! Нападать втроем… Я таким слабаком никогда не был», - приводит слова Шлеменко «СЭ».

Напомним, что подозреваемые в избиении были задержаны после того, как Сидорова вызвала полицию на место происшествия.

Добавим, что Соловьев не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.

Сидорова в этом году участвовала в отборе на Олимпиаду в Пекине вместе с Алексеем Тимофеевым в турнире по керлингу среди смешанных пар. Российская пара в финале квалификации проиграла команде из США.