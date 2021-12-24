Шлеменко согласился со словами Путина о трансгендерах

Российский боец ММА Александр Шлеменко согласился с мнением президента РФ Владимира Путина о потенциальных выступлениях спортсменов-трансгендерах в ММА.

«Если честно, с мнением Путина соглашусь. Мужчина физически сильнее женщины. Не знаю, есть ли в ММА такие трансгендеры, но Путин прав - силовой, боевой женский спорт однозначно исчезнет. Вот в художественной гимнастике и исконно женских видах спорта трансгендеры не смогут соперничать. А если мы берем борьбу, бокс и так далее, то там все будет плохо», - приводит слова Шлеменко Metaratings.

Напомним, что первый в истории трансгендер дебютировал на крупных международных соревнованиях во время Олимпиады в Токио: ей стала спортсменка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, выступающая в тяжелой атлетике.