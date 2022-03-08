Красота в ринге. Девушки-бойцы в ММА и боксе

Джина Карано
Карано — одна из родоначальниц мирового женского ММА. Джина дебютировала в 2006 году и дралась три года, но заслужила мировую известность и любовь фанатов. Американка озвучивает роли и играет в кино, а еще имеет свою четкую жизненную позицию, которую не боится выражать.
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Ронда Роузи
Ронда подарила нам массовую популяризацию женского ММА и принесла его в UFC. Роузи завершила карьеру, но снимается в фильмах, ведет подкаст и остается востребованной в разных сферах.
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Эбани Бриджес
Австралийская спортсменка является настоящим секс-символом женского бокса, а ее бои собирают огромную аудиторию. Бриджес дерется и уходить пока не собирается.
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Кларесса Шилдс
Многократная чемпионка мира по боксу, которая дебютировала в ММА и планирует двигаться в этом направлении, выступая под эгидой PFL.
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Лиана Джоджуа
Сейчас Лиана временно не дерется, но остается одной из самых известных девушек-бойцов из России, за которой следят по всему миру.
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Миша Тейт
Экс-чемпионка UFС Миша Тейт дебютировала в 2006 году, завершила карьеру, была вице-президентом промоушена ONE FC, а потом вернулась в бои и снова дерется в UFC. Тейт воспитывает двоих детей.
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Диана Авсарагова
Восходящая звезда женского ММА Диана Авсарагова уже имеет огромную фанатскую базу, но драться начала совсем недавно и уверенно движется к титулу чемпионки Bellator.
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Джулианна Пенья
Чемпионка UFC сотворила невероятный апсет, победив Аманду Нуньес. Сейчас она активно развивается и не планирует расставаться с долгожданным титулом.
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Крис Сайборг
Бразильянка является одной из самых сильных и титулованных девушек-бойцов в мире. Она ушла из UFC и зачистила весь дивизион Bellator. Драться с ней особо никто не хочет.
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