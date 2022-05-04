Глава UFC Уайт считает, что боксерские организации переплачивают своим спортсменам

Президент UFC Дана Уайт считает неоправданным то, что многие боксерские организации переплачивают своим спортсменам за их участие в немногочисленных турнирах под своей эгидой.

«Всегда будут разногласия», - сказал Уайт о зарплатах бойцов UFC в интервью The Pivot Podcast. — Хотел бы я встретить парня, который сказал бы, что у него достаточно денег и ему не нужно больше ни цента. И одна из больших проблем бокса в том, что всем этим ребятам переплачивают.

«За 20 лет мы создали одну из самых успешных лиг в истории. Когда ты позволяешь этим парням прийти и высосать все твои деньги и жизнь, ничего не получится», - добавил Уайт.

Напомним, Ultimate Fighting Championship (UFC) была основа в 1993 году. Эта организация является первой в мире по количеству бойцов ММА, Занимающих лидирующие позиции в мировом рейтинге.

В 2007 году после выкупа японской организации Pride UFC превратилась в одного из крупнейших в мире промоутеров смешанных единоборств.