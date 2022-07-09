ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать». Дацик высказался о поединке с Монсоном

Бой состоится 5 августа.
09 июля 2022 08:15

Российский боец Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от поединка против представителя смешанных единоборств Джеффа Монсона.

Бой должен состояться 5 августа . Поединок станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Ну, сильно бить не буду, но я, думаю, деклассирую скоростным техническим боксом, все-таки уровень бокса я поднял. Ну, и вспомним классику. Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать», - приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Напомним, что в крайнем поединке Монсон встречался с Александром Емельяненко в ночь с 23 на 24 февраля. Победу решением судей праздновал Александр.

Что касается Дацика, то он сегодня, 8 июля, одолел Антониу Силву техническим нокаутом во втором раунде.

источник: Телеканал «РЕН ТВ»
Это интересно:
«Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать». Дацик высказался о поединке с Монсоном
Бой состоится 5 августа.
09.07.2022 08:15
ММА
Дацик и Монсон проведут боксерский поединок в начале августа
Бой станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
08.07.2022 21:43
ММА
автор: Александр Бойченко
Магомед Исмаилов - о возможном бое с Дациком: Захотите, чтобы он потух - жду предложения
Российский боец должен подраться с Александром Шлеменко в конце лета.
08.07.2022 18:03
ММА
автор: Александр Бойченко
Генри Сехудо: Если Чимаев перейдет в средний вес, то у Адесаньи появятся проблемы
В прошедшем бою шведский боец одолел Гилберта Бернса.
07.07.2022 21:13
ММА
автор: Александр Бойченко
Стерлинг рассказал, в каком случае он согласится на третий бой с Петром Яном
Предыдущие два поединка россиянин проиграл.
07.07.2022 20:22
ММА
автор: Александр Бойченко
Гулян считает Вагабова небольшим фаворитом в поединке с Бархударяном
Бой пройдет 15 июля в Краснодаре.
07.07.2022 19:05
ММА
автор: Максим Скороходов
Макгрегор ответил Физиеву на его предложение потренироваться с ним
В настоящее время ирландец готовится к камбэку в UFC.
07.07.2022 00:47
ММА
автор: Александр Бойченко
Корешков посоветовал российским бойцам не мечтать о выступлении в американских лигах
Самым известным промоушеном ММА является UFC.
03.07.2022 17:54
ММА
автор: Максим Скороходов
Следующим соперником чемпиона UFC Адесаньи станет бразилец Перейра
Дата предполагаемого поединка пока неизвестна.
03.07.2022 10:57
ММА
автор: Владислав Корегин
Адесанья одержал победу над Каннонье в главном поединке турнира UFC 276
Адесанья одержал победу над Каннонье в главном поединке турнира UFC 276
Нигерийский спортсмен в пятый раз в карьере защитил титул UFC в средней весовой категории.
03.07.2022 08:47
ММА
автор: Владислав Корегин
Седьмой тренер «Спартака» против Семака. Как красно-белым снова не проиграть в Питере 1:7
В субботу 9 июля футбольный сезон стартует в Санкт-Петербурге матчем на Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (19:00). Оцениваем шансы.
Рвутся мышцы, трещат ребра! Как героический Надаль уродует себя победами «через боль»
Полуфинал Уимблдона между испанцем Рафаэлем Надалем и австралийцем Ником Кирьосом, который должен был состояться в пятницу 8 июля, отменен. Надаль снялся с турнира из-за надрыва мышц живота, полученного в предыдущем матче с Тэйлором Фритцем.
Русские в топе — НХЛ вне политики! Как за океаном прошел драфт
Главный вопрос, который волновал хоккейную Россию перед драфтом НХЛ, будут ли клубы лиги игнорировать наших игроков.
В Африке команды забили 186 голов на двоих! Как в футболе устраивают договорные матчи
Во второй лиге Сьерра-Леоне прямые конкуренты за путевки в высший дивизион выиграли свои матчи заключительного тура со счетами 91:1 и 95:0! «Плеймейкер» разбирает этот и вспоминает другие случаи «договорняков» в футболе.
Домашний дубль для «Ред Булла» и новые проблемы для «Феррари». Расклады на Гран-при Австрии
8 - 10 июля на автодроме в Шпильберге пройдет одиннадцатый этап сезона «Формулы-1», включающий не только квалификацию и гонку, но и субботний спринт. «Плеймейкер» сравнивает шансы пилотов и команд.
Почин Федотова! Как ЦСКА одержал первую победу при новом главном тренере
В заключительном матче «Кубка PARI Премьер» армейцы выиграли у «Сочи» - 2:1, прервав предсезонную серию из трех поражений.
Шест Трусовой, бокс Загитовой и «Институт китайского медведя» имени Щербаковой. Межсезонье в фигурном катании
Нынешнее лето ознаменовалось каким-то небывалым обострением интереса наших фигуристок к другим видам спорта.
Экспрессы на Уимблдон приносят миллионы! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Матч ТВ» против РПЛ: Кубок раздора
Возможный запуск в новом футбольном сезоне Кубка РПЛ может спровоцировать конфликт с непредсказуемыми последствиями.
«Моя задача — чтобы РПЛ перестали считать лигой приколов». Александр Алаев — о своей работе
Исполняющий обязанности главы Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопросы журналистов после своего ухода с поста президента Первой лиги.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика