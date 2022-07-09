«Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать». Дацик высказался о поединке с Монсоном

Российский боец Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от поединка против представителя смешанных единоборств Джеффа Монсона.

Бой должен состояться 5 августа . Поединок станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Ну, сильно бить не буду, но я, думаю, деклассирую скоростным техническим боксом, все-таки уровень бокса я поднял. Ну, и вспомним классику. Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать», - приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Напомним, что в крайнем поединке Монсон встречался с Александром Емельяненко в ночь с 23 на 24 февраля. Победу решением судей праздновал Александр.

Что касается Дацика, то он сегодня, 8 июля, одолел Антониу Силву техническим нокаутом во втором раунде.