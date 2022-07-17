Дрозд уверен, что Монсон является новой жертвой Дацика

Бывший российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

Бой должен состояться 5 августа . Поединок станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«По мне, так Монсон - новая жертва Дацика. Он такой с агрессией и со своим таким рыком в ринге. Я думаю, что он будет победителем в этом ринге», - приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Напомним, что в крайнем поединке Монсон встречался с Александром Емельяненко в ночь с 23 на 24 февраля. Победу решением судей праздновал Александр.

Что касается Дацика, то он сегодня, 8 июля, одолел Антониу Силву техническим нокаутом во втором раунде.