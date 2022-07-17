Кудряшов считает, что у Монсона нет шансов в поединке против Дацика

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от противостояния между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном. Бой должен состояться 5 августа .

Поединок станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дацик набрал сейчас обороты, Дацик часто дерется, и Дацик тренируется. А Монсон хоть и легенда, но боец, скорее, из прошлого. Поэтому я фаворитом вижу Дацика», - приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Напомним, что в крайнем поединке Монсон встречался с Александром Емельяненко в ночь с 23 на 24 февраля. Победу решением судей праздновал Александр.

Что касается Дацика, то он сегодня, 8 июля, одолел Антониу Силву техническим нокаутом во втором раунде.