Гаджиев назвал фаворита в поединке между Дациком и Монсоном

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от противостояния между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном. Бой должен состояться 5 августа .

Поединок станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Сейчас очевидно, что оба на подъеме. Несмотря на то, что я считаю Дацика фаворитом, легкой прогулки для него не будет», - приводит слова Гаджиева РЕН ТВ.

Напомним, что в крайнем поединке Монсон встречался с Александром Емельяненко в ночь с 23 на 24 февраля. Победу решением судей праздновал Александр.

Что касается Дацика, то он сегодня, 8 июля, одолел Антониу Силву техническим нокаутом во втором раунде.