Запашный - о поединке Дацик - Монсон: Вячеслав дезориентирует своего противника

Директор Большого Московского цирка и дрессировщик Эдгард Запашный поделился ожиданиями от противостояния между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном. Бой должен состояться 5 августа .

Поединок станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дацик, так сказать, дезориентирует своего противника. Если Джеффу удастся его захватить, то Вячеславу будет дальше тяжело, потому что Монсон великолепный грэпплер», - приводит слова Запашного «Известия».

Напомним, что в крайнем поединке Монсон встречался с Александром Емельяненко в ночь с 23 на 24 февраля. Победу решением судей праздновал Александр.

Что касается Дацика, то он сегодня, 8 июля, одолел Антониу Силву техническим нокаутом во втором раунде.