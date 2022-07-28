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«Славянский дух окажется круче американского». Джигурда высказался о бое Дацика с Монсоном

Поединок состоится 5 августа.
28 июля 2022 21:42

Российский актер Никита Джигурда поделился ожиданиями от противостояния между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном. Бой должен состояться 5 августа .

Поединок станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Не каждый выдержит такие перипетии судьбы, поэтому отдаю свое предпочтение Дацику и буду болеть за него. И хочется верить, что славянский дух окажется круче американского. Хотя Монсон тоже русский парень!» - приводит слова Джигурды РЕН ТВ.

Напомним, что в крайнем поединке Монсон встречался с Александром Емельяненко в ночь с 23 на 24 февраля. Победу решением судей праздновал Александр.

Что касается Дацика, то он сегодня, 8 июля, одолел Антониу Силву техническим нокаутом во втором раунде.

источник: Телеканал «РЕН ТВ»
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