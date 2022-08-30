Джейк Пол проведет бой с легендой UFC

Американский блогер Джейк Пол сразится с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой. Бой пройдет по правилам бокса. Об этом сообщил блогер Дэниел Ким (Keemstar).

По его данным, поединок состоится 29 октября 2022 года. Пол уже подтвердил эту информацию.

Напомним, Джейк Пол уже встречался с чемпионом UFC: в прошлом году он нокаутировал Тайрона Вудили, который владел титулом в полусреднем дивизионе, а до этого боя Пол победил австралийца Бена Аскрена, экс-чемпиона Bellator.

Что касается Андерсона Силвы, то за всю карьеру в ММА бразилец одержал 34 победы и потерпел 11 поражений. В боксе он выиграл 3 поединка и уступи один раз.