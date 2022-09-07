Сергей Харитонов проведет бой с бывшим чемпионом мира по боксу

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе, сразится на боксерском ринге с экс-чемпионом мира по версиям WBC Silver и WBA International Дмитрием Кудряшовым.

Как сообщил промоутер Алексей Титов, поединок хотели организовать 25 ноября, но в итоге решили перенести его на следующий год.

«Планируем шоу на 25 ноября в Москве. В главном бою выступит Дмитрий Кудряшов, со-главный бой пройдет с участием Василия Войцеховского. Рассматривали бой Харитонов – Кудряшов, но приняли решение отложить на следующий год. У Кудряшова будет иностранный соперник», – цитирует промоутера ТАСС.

Напомним, Харитонов уже выступал на боксерском ринге: в марте 2019 года он одолел судейским решением американца Малика Скотта.