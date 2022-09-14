Ушел, но не обещал вернуться. Где продолжит выступать Нейт Диаз?

Bellator

«Стоктонский гангстер» несколько раз просил освободить его от контракта с UFC, чтобы иметь возможность выступить в Bellator. Промоушен Скотта Кокера находится на большом спаде и не платит нормальных гонораров, а за копейки Диаз не станет драться. В организации есть несколько одноклубников Нейта, возможно, что он подерется с ними в одном карде, но это будет разовая акция.

PFL

Очень маловероятно, что Нейт Диаз станет участником Гран-при PFL в следующем году. Но, в отличии от Bellator, в этой организации достойные гонорары.

UFC

Нет уверенности, что с этим промоушеном у Диаза все закончилось. Дана Уайт видит популярность «Стоктонского гангстера» и может предложить ему новый контракт, но на совсем иных условиях.

Свой промоушен

Недавно Нейт Диаз официально зарегистрировал организацию, которая может проводить поединки на территории США. Возможно, что именно промоутерская деятельность станет его новым детищем.

Кулачные поединки

Нейт Диаз может начать биться на голых кулаках, он же любит драться в стойке, но в России его ожидать не стоит, особенно в «Hardcore Fighting». Нет, такая вероятность есть, но тогда в этой организации не будет других бойцов, бюджета хватит лишь на Диаза, но это не точно.

«Стоктонский гангстер» точно не потеряется, а его популярность продолжает находиться на весьма высоком уровне.