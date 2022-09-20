«Думаю, он покажет хороший бой»: чемпион Hardcore оценил форму Емельяненко перед боем против Дацика

Чемпион Hardcore в полутяжелом весе Сослан Асбаров выразил мнение, что Александр Емельяненко покажет достойное выступление в поединке с Вячеславом Дациком. По его словам, скандальный боец упорно тренировался и готов к бою.

«Насколько я знаю, он прошел хороший лагерь. Но, как мне кажется, два или три месяца он должен был проходить только реабилитацию. Для подготовки к бою ему нужно было бы чуть больше времени. Но он профессионал, надеюсь, он знает, к чему идет.

Я верю в него, думаю, он покажет хороший бой. Нет недооценки. Он пришел в себя, набрал форму. Ринг все покажет», – цитирует Асбарова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Емельяненко и Дацик проведут бой 24 сентября. Поединок пройдет по правилам бокса на турнире Hardcore Boxing.