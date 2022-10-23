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Малинин - о победе на Гран-при США: Я до сих пор в шоке и не знаю, как мне это удалось

Соревнования проходят в Норвуде.
23 октября 2022 11:02

Американский фигурист Илья Малинин дал комментарий после победы на Гран-при США., который проходит в Норвуде.

«Я до сих пор в шоке и действительно не знаю, как мне это удалось. Я просто доверял своим умениям, и все вышло хорошо», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Отметим, что за свой прокат спортсмен набрал 194,29 балла, по итогам двух программ заработавший 280,37 балла.

На втором месте расположился представитель Японии Као Миюра (273,19), тройку лучших замкнул южнокореец Ча Джун Хван (264,05).

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Соревнования проходят в Норвуде.
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