Анкалаев будет драться с Блаховичем, но будет ли этот бой претендентским?

В UFC официально анонсировали претендентский поединок между Магомедом Анкалаевм и Яном Блаховичем, который пройдет 11 декабря в рамках UFC 282.

Проблема в том, что российский полутяжеловес Магомед Анкалаев уже бился в одном претендентском поединке в этом году, но к титульному бою он не приблизился. В июле он одолел американца Энтони Смита техническим нокаутом во втором раунде, но боя с действующим чемпионом Иржи Прохазкой ему не дали.

Чемпион будет проводить реванш с Гловером Тейшейрой на том же турнире, что и Анкалаев. Возможно, что там и состоится официальный анонс нового титульного боя в полутяжелом весе.

Проблема Анкалаева

Мы уже писали, что Магомед совершенно не медийный боец и это откровенно мешает его движению к титулу. Плюс, в UFC понимают, что он заберет титул, но нужен ли им очередной чемпион из России? Поэтому они максимально оттягивают этот момент.

Бой с Блаховичем

Экс-чемпион UFC Ян Блахович уже совсем не тот, польский спортсмен не тянет откровенных топов, а Магомед Анкалаев является именно таким. В этом бою у Яна нет особых шансов. Анкалаев победит, но дадут ли ему титульный бой? Этот вопрос остается открытым…

В статистике Яна Блаховича двадцать девять побед и девять поражений.

В статистике Магомеда Анкалаева семнадцать побед и одно поражение.