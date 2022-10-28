Емельяненко назвал главную причину своего поражения в поединке против Дацика

Российский боец ММА Александр Емельяненко вспомнил о поражении от Вячеслава Дацика в боксерском поединке.

В частности, он заявил, что ответственно подошел к тренировочному процессу и пребывал в хорошей форме. По словам скандального тяжеловеса, он потерпел поражение из-за недооценки соперника.

«Одна из грубейших ошибок, когда ты видишь, что попал, кидаешься добивать, и в этот момент можно пропустить. Пропустил я в область виска. Это слабое место. Борода, виски – здесь находятся нервные окончания», – добавил боец в соцсети.

Напомним, Емельяненко проиграл Дацику на 12-й секунде первого раунда. К слову, после этого бойцы провели реванш на пресс-конференции Hardcore FC, но и там Вячеслав оказался сильнее, отправив Александра в глухой нокаут.