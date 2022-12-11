Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту UFC Дане Уайту

Глава Чечни Рамзан Кадыров через свой Telegram-канал обратился к президенту UFC Дане Уайту с призывом восстановить справедливость, отдав чемпионский пояс в полутяжелом весе Магомеду Анкалаеву.

«Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю. Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дана. Будь честен… Сохрани лицо лиги, признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль», - написал Рамзан Кадыров.

В воскресенье судьи зафиксировали ничью в титульном поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, хотя по мнению большинства, в том числе и самого Блаховича, Анкалаев был достоен пояса и победы.