Оскар де ла Хойя потроллил президента UFC Дану Уайта после драки с женой

Экс-чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя отреагировал на информацию о драке президента UFC Даны Уайта с супругой.

Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

«Мой хороший друг Дана Уайт настолько жаден, что решил украсть бойцовский гонорар своей новой лиги Power Slap, получив приз бойца вечера в поединке со своей собственной женой. Эти бостонские инструкторы по аэробике - настоящие крутые парни», - написал прославленный спортсмен в соцсетях.

Добавим, что Дэйна после этого извинился за свое поведение. До случившегося он заявлял, что негативно относится к мужчинам, которые поднимают руку на женщин. По его словам, таким людям нет оправдания.