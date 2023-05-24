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Олейник рассказал, почему не переживает за здоровье Александра Емельяненко

Оба бойца примут участие в турнире 26 мая.
24 мая 2023 22:11
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник сообщил, что он не переживает за здоровье Александра Емельяненко в преддверии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет в Москве 26 мая.

«Я не должен опасаться за Александра. Во-первых, он взрослый парень, под 40 лет. Во-вторых, он всю жизнь в боях. В-третьих, у нас всегда есть возможность постучать. В-четвертых, мы деремся на цивилизованной арене с судьями, докторами и так далее. Если доктор увидит, что Емельяненко нельзя допустить до боя, то врач выполнит свою работу. То же самое с рефери. Да и соперник Емельяненко — не чемпион мира по тайскому боксу, страшный нокаутер, который может нанести непоправимый ущерб здоровью», - приводит слова Алексея Олейника Sport24.

Ранее Емельяненко прошел медицинскую комиссию и допущен к поединку. Олейник выступит в главном бою турнира. Его соперником станет Оли Томпсон из Великобритании.

источник: Sport24.ru
Олейник рассказал, почему не переживает за здоровье Александра Емельяненко
Оба бойца примут участие в турнире 26 мая.
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автор: Александр Кожевников
Олейник рассказал, почему не переживает за здоровье Александра Емельяненко
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