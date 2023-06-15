Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обвиняется в жестоком изнасиловании на матче финала НБА между «Денвером» и «Майами», который состоялся 9 июня.

По информации TMZ, сразу после игры в полицию обратилась девушка, которая рассказала о принудительном сексуальном контакте со спортсменом.

Она утверждает, что Конор с помощью своей охраны запер ее в мужском туалете и принудил к оральному сексу. Однако жертва сумела ударить Макгрегора локтем в живот и вырваться.

После этого команда бойца выступила с заявлением, назвав обвинения ложными.