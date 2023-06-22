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Предприниматели Маск и Цукерберг намерены провести поединок в октагоне

Маск предложил встретиться в Лас-Вегасе.
22 июня 2023 14:10
автор: Александр Евграфов

Владелец Twitter Илон Маск вызвал на поединок основателя Meta (компания признана экстремистской в России) после того как стало известно о намерении Цукерберга принять участие в создании текстовой

Ранее Цукерберг объявил о создании приложения Threads (задумывалось как конкурент Twitter), которое будет использовать систему учетных записей Instagram для автоматического заполнения информации о пользователе. Маск раскритиковал данное решение, отметив, что запуск такой платформы даст Цуцкербергу исключительный контроль.

«Я готов подраться с ним в клетке, если он согласиться на это», — написал в соцсетях Маск. После чего Цукерберг попросил назвать место.

51-летний Маск предложил 39-летнему Цукербергу встретиться в октагоне в Лас-Вегасе.

источник: Twitter.com
Предприниматели Маск и Цукерберг намерены провести поединок в октагоне
Маск предложил встретиться в Лас-Вегасе.
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