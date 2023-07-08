Ринат Фахретдинов объъяснил свои слова о фотографиях Алины Загитовой в купальнике

Российский боец MMA Ринат Фахретдинов высказался о своих словах о фотографии российской фигуристки Алины Загитовой в купальнике.

«Я же ничего плохого не сказал про неё, выразил своё мнение. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно. Это её право — я не её папа или брат. Я же её не оскорбил. Не знаю, почему накинулись. Читаю комментарии — там какие-то сельские бабушки, которые, наверное, впервые открыли интернет и не знают, что такое человеческое мнение. Меня спросили — я ответил. Что я должен был сказать?» — приводит слова Фахретдинова «Матч ТВ».

Ранее боец сказал, что не стал бы выкладывать, будучи девушкой-татаркой, такого рода фотографии в открытой одежде.