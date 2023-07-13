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Фьюри дал однозначный прогноз на свой бой с Фрэнсисом Нганну

Страсти накаляются.
Фьюри дал однозначный прогноз на свой бой с Фрэнсисом Нганну
13 июля 2023 09:39
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри опубликовал грозное послание, адресованное бойцу ММА Фрэнсису Нганну. В частности, он заявил, что досрочно завершит поединок, который пройдет 28 октября.

«Ты здоровенный нелепый бомжара, ты улетишь в нокаут», – заявил британец в соцсети.

Напомним, Фьюри – чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC. На его счету 34 боя, 33 победы и одна ничья. Нганну, покинувший UFC из-за разногласий по контракту, провёл в ММА 20 боёв и одержал 17 побед. Он был чемпионом лиги в тяжелом весе.

источник: «Советский спорт»
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